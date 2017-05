Eurojackpotista liki 230 000 euroa Somerolle ja Rovaniemelle

Uudistuneen Vikingloton ensimmäisestä arvonnasta Ouluun lähes 400 000 euroa 25.5.2017 01:48

Uudistuneen Vikingloton ensimmäisessä arvonnassa (kierros 21/2017) saatiin Suomeen yksi 5+1 oikein -tulos. Sen voitto-osuus on noin 80 000 euroa. Pelaaja oli kuitenkin osallistunut pelin uuteen ominaisuuteen Plussaan, ja hänen voittavan pelirivinsä plusnumero oli oikein. Näin ollen pelaaja saa voittonsa viisinkertaisena ja voittosumma nousee lähes 400 000 euroon. Voittoisa peli oli pelattu R-kioski Myllyojassa Oulussa. Pelaaja oli käyttänyt Veikkaus-korttia, joten voitto maksetaan suoraan hänen tililleen. Plussaus ei koske täysosumia. Vikingloton oikea rivi (kierros 21/2017) on 12, 28, 29, 42, 46 ja 48 sekä Vikingnumero 8. Plusnumeroksi arvottiin 29. Voitonjako on nähtävillä veikkaus.fi:ssä ja teksti-tv:ssä sivulla 472. Ensi viikolla (kierros 22/2017) Vikingloton potissa on noin 4 500 000 euroa. Arvontaa ei poikkeuksellisesti nähty tv:ssä Vikingloton arvontaa ja oikeaa riviä ei teknisestä viiveestä johtuen nähty keskiviikkoillan MTV3:n arvontalähetyksessä. Ongelma saatiin ratkaistua pi