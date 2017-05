Toimivasta johdosta Mesmecin suurin omistaja - tähtäimessä merkittävä kasvu

Oy Mesmec Ab on vuonna 1989 perustettu elintarvike- ja prosessiteollisuudessa käytettävien järjestelmien kokonaistoimittaja. Kotipaikka on Kokkola ja yritys työllistää tällä hetkellä lähes n. 40 henkilöä. www.mesmec.fi

Oy Wedeco Ab on vuonna 1987 perustettu, yrittäjävetoisiin omistusjärjestelyihin panostava pääomasijoittaja. Wedeco on mukana omistajana ja kumppanina toimintansa jo vakiinnuttaneissa kasvuhaluisissa ja -kykyisissä pk-yrityksissä. Perustamisestaan lähtien Wedeco on ollut mukana omistajana yli 80 yrityksessä. www.wedeco.fi

Oy Ahlskog Ab on perustettu vuonna 1920. Yhtiö on perheyhtiö, joka toimii nykyään holding-yhtiönä kiinteistö- ja vuokra-alalla. Vuonna 1997 Oy Ahlskog Ab osti koko Oy Mesmec Ab:n osakekannan. Kotipaikka on Kokkola.