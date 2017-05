Solvallan raveista kaksi suurta voittoa Suomeen

Loton päävoitto nousee viiteen miljoonaan euroon 27.5.2017 23:18

Loton arvonnassa (kierros 21/2017) ei löytynyt tällä viikolla täysosumia. Arvonnassa löytyi kuitenkin yksi 6+1 oikein -osuma, jonka voitto-osuus on 203 360 euroa. Loton oikea rivi (kierros 21/2017) on 3, 15, 27, 30, 33, 39, 40 ja lisänumero 23. Tuplausnumeroksi arvottiin 25. Kaikkiaan erisuuruisia voittoja löytyi yli 101 072 kappaletta. Lauantai-Jokerissa ei myöskään tullut täysosumia. Sen sijaan arvonnassa löytyi kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia. Niiden voitto-osuus on 20 000 euroa ja tuplattuna 40 000 euroa. Lauantai-Jokerin voittorivi on 0 9 1 9 6 4 7. Lomatonnin voittorivi on Istanbul 58. Tuhannen euron arvoisia Lomatonneja löytyi 22 kappaletta. Kesän lähentyessä on syytä muistuttaa vesillä liikkumisen turvallisuudesta. Lähetyksessä tutustuttiin Suomen Meripelastusseuran järjestämään vapaaehtoisten pelastuskoulutukseen. Lottokoneen käynnisti vuoden 2016 meripelastaja Markku Tamminen. Seuraavalla viikolla (kierros 22/2017) Loton potissa on 5 miljoonaa euroa.