Kesätyöntekijöiden hyvä perehdyttäminen lisää turvallisuutta

30.5.2017 10:40 | Työturvallisuuskeskus TTK

Alle 25-vuotiaille sattuu kesäisin tuhansia työtapaturmia. Suunnitelmallinen perehdyttäminen vähentää virheiden ja työtapaturmien riskiä ja auttaa kesätyöntekijöitä oppimaan työtehtävänsä.

- Suurissa yrityksissä kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen on usein selkeä prosessi. Aluksi kesätyöntekijät kootaan yhteen ja heille annetaan työpaikan toimintaan liittyvää opastusta. Omalla työpisteellä annetaan tarkempaa, tehtäväkohtaista perehdytystä, kertoo rakennusalan työturvallisuuden asiantuntija Henri Litmanen Työturvallisuuskeskuksesta.

Litmasen mukaan kesätyöntekijöiden perehdyttäminen on parhaimmillaan erinomaista, mutta perehdytyksen laatu voi vaihdella varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Toisinaan työnantaja ei ota huomioon riittävästi sitä, että nuorta työntekijää on ohjattava ja perehdytettävä erityisen huolellisesti. Hyvä perehdyttäminen vähentää virheiden ja työtapaturmien riskiä ja auttaa nuorta oppimaan työtehtävänsä nopeammin sekä parantaa työn laatua.

Tuhansia työtapaturmia alle 25-vuotiaille



Vuonna 2015 alle 25-vuotiaille työntekijöille sattui yli 3700 työtapaturmaa kesäkuukausien aikana. Tiedot ovat peräisin Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista.

Alle 25-vuotiaille sattuneiden työtapaturmien joukossa on Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan paljon sormi- ja silmätapaturmia verrattuna muihin ikäryhmiin. Myös jalkavammoja sattuu. Työsuoritus loukkaantumishetkellä on yleisimmin ollut liikkuminen, esineiden käsitteleminen tai käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen. Tapaturmat ovat yleisimmin haavoja, sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä.

Vaikka kesätyöntekijä olisi täyttänyt 18 vuotta, työnantajan tulee suunnitella työntekijän työtehtävät tämän osaamistason mukaan ja varata perehdytykselle riittävästi aikaa.

- Alle 25-vuotiailla kokemus työelämästä on ohuempi kuin kokeneilla työntekijöillä. Varsinkin, jos kesätyöntekijä ei ole alan opiskelija, perehdytys on erityisen tärkeää, muistuttaa Litmanen.

Alle 18-vuotiaisiin sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä. Heitä koskevat tiukemmat työaika- ja työturvallisuussäännökset kuin 18 vuotta täyttäneitä. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että niiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista tai vaarallisista töistä on annettu tarkentavia ohjeita opetuksen ja ohjauksen toteuttamistavasta.

Perehdyttäminen antaa turvallisen työnteon mallin

Litmasen mukaan monilla työpaikoilla hyväksi toimintatavaksi perehdytyksessä on osoittautunut mentorin valinta. Mentori opastaa kesätyöntekijää työtehtävissä ja työturvallisuudessa. Nuori pitää perehdyttää työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä varmistaa, että hän osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.

- Mentori näyttää itse, miten työtehtävä suoritetaan ja jää seuraamaan, että nuori todella osaa tehtävänsä, Litmanen kuvailee hyvää toimintatapaa.

Kesätyöntekijöitä on myös opastettava, miten toimia erilaisissa häiriötilanteissa. Esimerkiksi asiakaspalvelutyössä asiakkaiden aiheuttamiin uhkatilanteisiin pitää antaa selvät toimintaohjeet.

- Perehdyttäminen voi olla haasteellista esimerkiksi yhteisillä työpaikoilla rakennusalalla ja teollisuudessa, joilla on usean eri työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä, kuvailee Litmanen.

Litmanen korostaa, että ensimmäisistä työpaikoista saaduilla kokemuksilla on suuri vaikutus nuorten työuraan. Perehdyttäjän oma esimerkki vaikuttaa merkittävästi siihen, miten kesätyöntekijä noudattaa saamiaan ohjeita. Turvallisuusohjeita noudattamalla ja tarvittavia suojavarusteita käyttämällä annetaan kesätyöntekijöille turvallisen työnteon malli.

Työnantajan kannattaa myös kerätä kesätyöntekijöiltä palautetta perehdytyksen onnistumisesta. Esimerkiksi rakennusalalla on yrityksiä, jotka keräävät järjestelmällisesti kesätyöntekijöiden antamaa palautetta. Litmanen korostaa, että onnistunut perehdytys on sekä kesätyöntekijän että työnantajan etu.

- Hyvä perehdyttäminen luo myös myönteistä työnantajakuvaa. Ramboilu ja turha riskinotto on mennyttä maailmaa, eikä auta luomaan myönteistä kuvaa työpaikasta, Litmanen sanoo.