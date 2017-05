Lippujuhlan päivän paraati muuttaa keskustan liikennejärjestelyjä 4.6.2017

29.5.2017 10:19 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestetään tänä vuonna Helsingissä. Tilaisuus alkaa Senaatintorilla pidettävällä katselmuksella, jonka jälkeen järjestetään ohimarssi Mannerheimintiellä välillä Kaivokatu–Töölönlahdenkatu. Tapahtumaan liittyy oheistapahtumina mm. kalustonäyttelyt Eteläsatamassa ja Kansalaistorilla.

Tapahtumaan yleisön ja marssijoukkojen turvallisuuden vuoksi alueella suljetaan katuja ajoneuvoliikenteeltä ja lisäksi alueella on voimassa pysähtymiskieltoja Kruununhaan alueella.

Läpiajolta suljettavat katuosuudet arvioituine sulkuaikoineen ovat seuraavat:

06:00 Mannerheimintielle johtavat kadut välillä Pohjoinen rautatiekatu–Helsinginkatu (Aurorankatu, Cygnaeuksenkatu, Pohjoinen- ja Eteläinen Hesperiankatu, Dunckerinkatu ja Kivelänkatu). Kulku alueen kiinteistöihin tapahtuu Runeberginkadun suunnasta.

Unioninkadun ja Snellmaninkadun sivukadut (Vironkatu, Rauhankatu, Kirkkokatu, Hallituskatu). Kulku alueen kiinteistöihin tapahtuu Pohjoisrannan suunnasta.

Osa Aleksanterinkadun sivukaduista, kulku kiinteistöille tapahtuu Pohjoisesplanadin tai Kaivokadun ja Yliopistokadun suunnasta riippuen siitä, kummalla puolella Aleksanterinkatua kiinteistö sijaitsee.

Postikatu, Mannerheiminaukio ja Postikuja

09:30 Erottajankatu Mannerheimintielle pohjoisen suuntaan, liikenne ohjataan Etelä-Esplanadille. Bulevardilta Mannerheimintielle saapuva liikenne ohjataan etelän suuntaan.

10:00 Mannerheimintie pohjoisen suuntaan välillä Pohjoisesplanadi-Kaivokatu.

12:00 Mannerheimintie suljetaan liikenteeltä kokonaisuudessaan välillä Pohjoisesplanadi–Helsinginkatu. Ajoyhteys Töölönlahden kiinteistöille on Postikadun ja Elielinaukion kautta.

Muita poikkeusjärjestelyjä

12:30 Ajoyhteys Simonkadun ja Kaivokadun väliltä Mannerheimintien yli suljetaan. Pitkältä sillalta etelään suuntautuva liikenne ohjataan Hakaniemenrantaan.

Lisäksi aamupäivällä on katkoja ajoneuvoliikenteessä Kaisaniemen liikenneympyrässä ja Pohjoisrannassa marssiosastojen siirtymisen aikana. Mäntymäentie on suljettu kaluston lastauksen aikana iltapäivällä. Mäntymäenkentällä on pysäköinti kielletty tapahtumapäivänä kello 09-16.

Tapahtuman päätyttyä sulkuja avataan siten, että joukkoliikenteen käyttämät ja pääkadut avataan ensin, tämän jälkeen poistetaan sulut Kruununhaan asuntokaduilta ja Mannerheimintien sivukaduilta. Aikatauluun vaikuttaa mm. yleisömäärä.

Mannerheimintiellä ohimarssi vaikuttaa suojateiden käytettävyyteen välillä Aleksanterinkatu–Töölönlahdenkatu. Kiertoteinä voi käyttää Mannerheimintien alittavia yhteyksiä esimerkiksi rautatieaseman ja Forumin välillä.

Sotilaspoliisi ja poliisi ohjaavat liikennettä alueella keskeisissä risteyksissä. Yleisöä pyydetään saapumaan paikalle käyttäen joukkoliikennettä.