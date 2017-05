Katja Veirto Eloon yhteiskuntasuhdejohtajaksi

29.5.2017 10:38 | Työeläkeyhtiö Elo

Työeläkeyhtiö Elon yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty Katja Veirto 12.6.2017 alkaen.

Veirto siirtyy Eloon Akavasta, jossa hän on työskennellyt sosiaalivakuutuksen asiantuntijana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ssa. Koulutukseltaan Veirto on yhteiskuntatieteiden maisteri.

- Katja on vahva eläkejärjestelmän tuntija ja osallistui vuoden 2017 työeläkeuudistuksen valmisteluun. Hän tuo Eloon myös vahvaa osaamista ja näkemystä työelämän muutoksista, jotka tulevat vaikuttamaan niin työeläkejärjestelmään, Eloon kuin asiakkaisiimme, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

- Olen iloinen voidessani liittyä osaavaan joukkoon vahvistamaan Elon yhteiskunnallista roolia. Elo on merkittävä työeläkealan toimija ja halu panostaa keskusteluun työeläkejärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta yhdessä sidosryhmien kanssa kertoo vastuusta, Katja Veirto toteaa.

Katja Veirto raportoi tehtävässään lakiasioista, viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaavalle johtajalle Mika Ahoselle.

Lisätietoja:

Mika Ahonen, johtaja, lakiasiat, viestintä ja vaikuttaminen, puh. 020 7035158

Katja Veirto, Elon yhteiskuntasuhdejohtaja 12.6.2017 alkaen, puh. 050 3863355