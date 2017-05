Suunnitteletko kesämökkisi myymistä? Lue SKV:n vinkit myyjälle

30.5.2017 10:06 | SKV Kiinteistönvälitys Oy

Suomalaiset kääntävät pian katseensa kohti tulevaa kesälomaa, ja samalla käynnistyy kesämökkien vilkkain myyntisesonki. Mikäli mökki on lähivuosina jäänyt vähälle käytölle, voi myyminen olla oikea ratkaisu. Listasimme tärkeimmät neuvot kesämökin myyntiä suunnittelevalle.

Mökin myynti alkaa asiantuntevan kiinteistönvälittäjän etsimisellä. Käyttämällä välittäjää varmistat kohteen oikean hinnoittelun ja tehokkaan markkinoinnin. Välittäjällä on myös ostajaverkosto valmiina ja tarvittavat kontaktit ja työkalut myynnin aloittamiseksi. Paikallisen välittäjän käyttö on hyödyllistä myös silloin, jos mökki sijaitsee kaukana myyjän asuinpaikasta; näin vältät turhat ajomatkat esittelyiden ja muiden myyntiin liittyvien velvollisuuksien takia.

Seuraavaksi mökin myyntiä harkitsevan kannattaa selvittää välittäjän kanssa yhteiset oikeudet vesi- ja maa-alueeseen sekä tieosuuksiin. Uudet omistajat haluavat tietää tarkasti, millainen infrastruktuuri mökillä on: mistä ja miten puhdasta vettä saa? Onko sähköt vedetty? Miten viemäröinti toimii? Myös nettiyhteyden mahdollisuudesta kannattaa ottaa selvää.

”Kesämökkien tontit voivat olla usein suuria ja tontin rajat on hyvä merkitä selkeästi, jotta kiinnostuneet ostajat näkevät helposti mahdollisen rantaviivan pituuden sekä puuston määrän. Varaudu, että joskus mökin katsoja saattaa käydä omatoimisestikin tutustumassa tonttiin. Jos kyseessä on rantatontti, kannattaa selvittää veden laatu, vesialueen syvyys ja millainen kalakanta on”, SKV Kiinteistönvälityksen kenttäjohtaja Marko Vierto neuvoo.

Tulevia omistajia kiinnostaa rakennuslupien lisäksi myös mökin kunnossapitohistoria. Onko suuria remontteja tehty? Mitä materiaaleja on käytetty? Miten esimerkiksi eristys on hoidettu? Välittäjä hankkii ja välittää ostajaehdokkaille kaikki myyntiin tarvittavat asiakirjat.

”Kuntokartoituksen teettäminen voi olla kannattavaa, mikäli rakennuksen arvo on huomattava, sauna on samassa rakennuksessa asuintilojen kanssa tai jos ilmanvaihdossa on ongelmia. Nuohouksen teetättäminen kuuluu myyjän vastuulle. On myös tärkeää listata tarkasti, mitä irtaimistoa mökkikauppaan kuuluu”, Vierto sanoo.

Viimeinen silaus ennen näyttöä

Kuten tavallinen kotikin, myös mökki kaipaa viimeisen silauksen ennen ensimmäisiä kiinnostuneita katsojia. Pihapiiristä tulee raivata rojut piiloon, leikata ruoho ja varmistaa esteetön pääsy tontille.

”Mökki kannattaa siivota huolellisesti ja varmistaa, että potentiaalinen ostaja pääsee aistimaan mökin tunnelman aidoimmillaan”, Vierto neuvoo.

Vapaa-ajan kohteen myyjän on hyvä tietää, että mökkikaupoissa maksetaan aina luovutusvoittoveroa, mikäli myynnistä voittoa tulee.