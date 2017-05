Suurin osa lääkäreistä antoi suostumuksensa yhteistyötietojen julkistamiseen

Novo Nordisk on globaali lääkealan yritys, jolla on yli 90 vuoden kokemus edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä. Tämän työn kautta yrityksellä on kokemusta ja osaamista, jota se hyödyntää myös muiden vakavien pitkäaikaissairauksien, kuten hemofilian, kasvuhäiriöiden ja lihavuuden voittamiseksi. Novo Nordiskilla on yli 41 000 työntekijää 75 eri maassa, ja sen tuotteita markkinoidaan yli 180 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tanskassa.

