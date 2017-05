Ars Fennica ehdokkaiden Pekka ja Teija Isorättyöiden teoksia esillä kesän ajan Kimmo Pyykkö -taidemuseossa

Taiteilijatapaaminen: Anssi Kasitonni Kimmo Pyykkö -taidemuseossa to 6.4. klo 17 alkaen 31.3.2017 14:35

Mikä on REMA 9000? Miten kalsarit päätyivät Best of the best -teoksen sisälle? Mikä tarina on Mother fucker -sormuksen takana? Miten lapsuuden partioleirin muistot päätyivät teossarjaan Kauheuksia? Voiko taidetta tehdä väärin? Kimmo Pyykkö -taidemuseon taiteilijatapaamisessa Anssi Kasitonni kertoo taiteen tekemisen lähtökohdistaan.