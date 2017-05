​Nimityksiä Hartela-konsernin johdossa

29.5.2017 12:35 | Hartela-Yhtiöt

Hartela-yhtiöt Oy:n uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Timo Suonsyrjä ja Hartela Etelä-Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi Matti Aho. Molemmat aloittavat uusissa tehtävissään ja Hartela-konsernin johtoryhmän jäseninä 7.8.2017.

Hartela-yhtiöt Oy:n uudeksi talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Timo Suonsyrjä (s. 1968). Suonsyrjä siirtyy tehtävään NCC:ltä, jossa hän on työskennellyt eri tehtävissä, viimeksi talousjohtajana vuodesta 2010. Ennen NCC:tä Suonsyrjä on työskennellyt KPMG:llä sekä Uudenmaan lääninverovirastossa.

Hartela Etelä-Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Marko Heino siirtyy pois Hartela-konsernin palveluksesta elokuussa 2017. Hänen seuraajakseen on nimitetty Matti Aho (s. 1963). Aho on viimeksi työskennellyt NCC:n aluetoimintojen toimialajohtajana, ja sitä ennen mm. Baltian ja Venäjän toimialajohtajana, pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen toimialajohtajana sekä hankekehitysjohtajana. NCC:tä ennen hän on työskennellyt mm. Projektikonsulteilla ja Polarilla.

Sekä Suonsyrjä että Aho raportoivat konsernin toimitusjohtajalle ja aloittavat uusissa tehtävissään 7.8.2017.