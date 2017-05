Naantalin Venemessut teki uuden kävijäennätyksen

29.5.2017 12:50 | Visit Naantali

Naantalin Venemessut päättyivät sunnuntaina aurinkoisissa tunnelmissa. Messuilla vieraili viikonlopun aikana lähes 16 000 messuvierasta, mikä on Naantalin Venemessujen uusi kävijäennätys. Eniten kävijöitä oli messujen päätöspäivänä sunnuntaina.

Olemme todella tyytyväisiä messuviikonloppuun. Samoin näytteilleasettajilta olen saanut ainoastaan positiivista palautetta.

Venekauppaa on tehty mukavasti ja koeajoja on sovittu ensi viikolle, kertoo Naantalin Venemessujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto iloisena messujen päätyttyä.

- Tavoitteenamme on kasvattaa Venemessutapahtumaa entisestään.

Nykyisellä messualueella se alkaa olla mahdotonta, tarvitsisimme käyttöömme lisää maa-aluita. Tältä osin meidän pitää käynnistää neuvottelut kaupungin kanssa. Messualueen laajentamisella tarkoitan lähinnä ranta-alueiden tehokkaampaa käyttöä, Levanto jatkaa.

Raumalainen Wallenius voitti missikilpailun

Messujen yhteydessä käydyn Miss Model of the World –osakilpailun voittoon sädehti Naantalin auringonpaisteessa raumalainen Venla Wallenius. Model Face –pokaalin itselleen pokkasi Emilia Mela Turusta.

Molemmat voittajatytöt ovat myös intohimoisia veneilijöitä, joten laiturialueelle rakennettu catwalk ei tuottanut heille ongelmia korkeilla koroillakaan.

-Isän mottoriveneellä tulee aika paljon liikuttua Taalintehtaan suunnalla. Tykkään tosi paljon veneillä ja liikkua saaristossa, Venla Wallenius hymyili kilpailun jälkeen.

Muotisuunnittelija Jukka Rintala vieraili myös Naantalin Venemessuilla ja toimi samalla Miss Model of the World -osakilpailun tuomarina.

Rintalan pukuja voidaan Naantalissa ihastella jälleen heinäkuussa, jolloin aukeaa Rintalan näyttely ja myymälä Naantalin vanhassa kaupungissa.

- Naantali on viehättävä paikka vierailla, viihdyn täällä todella hyvin. Kesänäyttelymme Naantalissa on hieno tapa esitellä pukuja ja tauluja. Kyseessä on täysin uusi näyttely viime vuoteen verrattuna.

Naantalin Unikeonpäivillä meillä on myös pukujeni muotinäytös, Rintala kertoi.

Nordkap, Brig ja Sting –veneitä messuilla myymässä ollut Robert Strömsholm oli myös tyytyväinen messujen päätöspäivänä. Strömsholmin mukaan kiinnostusta keskikokoisia päiväretkille soveltua moottoriveneitä kohtaan on nyt huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten.

- Messuilla tehtiin paljon tarjouksia veneistä kokoluokassa 6-7 metriä. Retkiveneet ovat nyt kysyttyjä. Tyypillinen asiakas on hiukan vanhempi pariskunta, jonka lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa.

Aurinkoinen keli kruunasi messut, mutta onneksi oli myös tuulta, jotta koeajoilla veneiden oikeat ominaisuudet pääsivät oikeuksiinsa, Strömström totesi.

KUVATEKSTI: Naantalin Venemessujen Miss Model of The World osakilpailun voitti Venla Wallenius (vas). Model Face -tittelin voitti Emilia Mela. Tyttöjen välissä kilpailun tuomarina toiminut muotisuunnittelija Jukka Rintala.

Naantalin Venemessut

Ville Vuorio, tiedottaja, p. 0400 932 235 ville.vuorio@naantalinvenemessut.fi

Tuomas Levanto, toimitusjohtaja, p. 0400 385 522 tuomas.levanto@naantalinvenemessut.fi