Pirkanmaalla hoidettiin 187 187 eri potilasta viime vuonna

Tampereen Seudun vertaisverkko palkittiin etiikan edistämisestä 29.5.2017 13:21

Tampereen Seudun vertaisverkko ry on saanut tämänvuotisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin etiikan edistämispalkinnon. Palkinto on 5 000 euroa. Etiikan edistämisrahastosta palkitaan vuosittain toimijoita, joiden voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esille tuomista Pirkanmaalla. Tampereen Seudun vertaisverkko ry tarjoaa vertaistukea vaikeassa elämäntilanteessa sairauden tai muun syyn takia olevalle ihmiselle. Yhdistys toimii vertaiskeskuksessa, jossa kokoontuu 14 erilaista järjestöä tai ryhmittymää. Vertaiskeskuksen toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoisuuteen. – Vertaisverkko tekee arvokasta ja eettisesti korkeasti arvostettua vapaaehtoistyötä erityisesti sellaisten ryhmien parissa, joiden on vaikea muualta löytää pitkäjänteistä ja eläytyvää apua. Eettisesti merkittävän tuen yksi piirre on kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Se tuo sisäisen ymmärryksen ja siitä avautuvat sanat ja teot, totesi hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Pihkala. Säännöllisesti