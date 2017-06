Suomen ASH ja Luonto-Liitto: Vastuu tupakan ympäristötuhoista kuuluu tupakkateollisuudelle

5.6.2017 00:00 | Suomen ASH ry

Tupakan viljely tuhoaa metsiä, savukkeiden valmistus aiheuttaa ympäristöpäästöjä ja myrkylliset tumpit jäävät luontoon. Suomen ASH ry ja Luonto-Liitto vaativat tupakkateollisuutta kantamaan vastuunsa tupakan aiheuttamista ympäristötuhoista.

Jos poltat askin päivässä, vuodessa savukkeidesi vuoksi kaadetaan 24 puuta jossain päin maailmaa – yleensä kehitysmaissa. Metsien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja jättää maaperän alttiiksi tuulille ja sateille, mikä synnyttää vähitellen autiomaita. On laskettu, että jos tupakan sijasta viljeltäisiin ruokakasveja, saataisiin ruokittua yli 19 miljoonaa ihmistä. Tupakan valmistuksessa vuosittain syntyvät jätemäärät ovat miljoonia tonneja.



- Tupakka on kiistatta yksi epäekologisimmista ja epäeettisimmistä tuotteista, mitä markkinoilta löytyy, toteaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.



Tumppi – kokoaan suurempi ongelma

Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta Suomen ASH ja Luonto-Liitto haluavat nostaa esiin tupakan ympäristövaikutuksia. Näkyvin tupakan aiheuttama ympäristöuhka Suomessa ovat savukkeiden tumpit, joita päätyy meillä luontoon yli neljä miljardia vuosittain. Maailmanlaajuisesti luontoa kuormittaa lähes viisi biljoonaa tumppia joka vuosi.



Tumpeissa on monia myrkyllisiä, ympäristöön liukenevia kemikaaleja, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä. Luontoon heitetyt tumpit eivät maadu.



- Tumppien siivoaminen on kallista ja siksi onkin kestämätöntä, että savukkeiden valmistajat pääsevät tässä kuin koira veräjästä. Jätelain vaarallisen jätteen määritelmä soveltuu tupakan tumppeihin, koska ne ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia. Tumpit tulisi saada mukaan jätelain tuottajavastuun piiriin kuuluviin tuotteisiin. Se velvoittaisi tupakkateollisuutta vastaamaan tumppien jätehuollosta, Hara sanoo.

- Vastuu haitoista kuuluu tupakkateollisuudelle, mutta nyt se vain kerää voitot.



Lisäksi tulisi kannustaa tumppien keräämiseen ja tumppiroskien ehkäisemiseen. Tässä Hara ja Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius peräänkuuluttavat uusia, rohkeita avauksia.



- Kansallispuistoissa tumpit ovat lukumääräisesti yleisin roska. Kaikkien Suomen kansallispuistojen muuttaminen savuttomiksi antaisi selvän viestin siitä, että tumpit eivät kuulu luontoon, Stranius sanoo.



- Paras keino vähentää tumppeja on tukea tupakoinnin lopettamista. Mutta niin kauan kuin lähes 800 000 suomalaista tupakoi, meidän on saatava paremmin tietoisuuteen se, että tumppi ei ole harmiton roska, vaan ongelmajätettä, Hara sanoo.



Myös viime vuosina yleistyneet sähkösavukkeet uhkaavat ympäristöä. Ne on valmistettu muovista ja tuotteet sisältävät elektroniikkaa, eli niiden valmistaminen vaatii paljon energiaa ja luonnonvaroja, ja hävittäminen kuormittaa luontoa.



- Joidenkin arvioiden mukaan sähkösavukkeet muodostavat tulevaisuudessa jopa suuremman uhan ympäristölle kuin perinteiset savukkeet, Hara sanoo.



Älä stumppaa tähän

Suomen ASH:n ja Luonto-Liiton yhteinen #älästumppaatähän-somekampanja kannustaa 29.5.-5.6. ihmisiä kuvaamaan ja julkaisemaan sosiaalisessa mediassa itselleen rakkaan paikan luonnossa — maalla tai kaupungissa.



- Kuva voi olla myös paikasta, jonka toivoisi puhdistettavan tumpeista. Tällaisten paikkojen ilmiantaminen esimerkiksi kaupunkien ympäristöasioista päättäville tahoille voi edesauttaa muutoksen aikaansaamisessa, Stranius toteaa.



