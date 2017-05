Hattulaan tulee Ulkoilu ja Puutarha -teemalla hoivakoti ikääntyneille

29.5.2017 14:34 | Attendo

Attendo rakennuttaa Hattulaan Myllytontuntielle ulkoilua ja puutarhanhoitoa painottavan 30-paikkaisen ikäihmisten hoivakodin. Hoivakoti tulee luonnonkauniiseen ympäristöön Parolan keskustaan nykyisin tyhjillään olevan päiväkoti Myllytontun tontille. Hoivakoti valmistuu keväällä 2018.

Attendon Suomeen tuomissa teemakodeissa on puutarhoissa erilaisia hyötykasveja, joiden antimia hyödynnetään hoivakodin omassa keittiössä. Pihapiirissä on pihasuunnittelijan ideoima kasvihuone, grillikatos, pergola sekä monenlaisia istutuksia. Kävelyreitit on toteutettu siten, että ulos on helppo mennä ja ympäristössä liikkua, vaikka liikkuminen olisi muutoin vaivalloista.



- Liikkuminen on ikäihmisellekin välttämätöntä ja haluamme kaikin tavoin tukea toiminnallista arkea. Teemakotimme ovat innostaneet ikääntyneitä ulkoilemaan aiempaa enemmän.

Ikääntyneiden lisäksi teemakoti tarjoaa inspiroivan työympäristön hoiva-alan ammattilaisille, joille luonto on tärkeä. Palkkaamme Hattulaan noin 20 hoiva-alan ammattilaista, kun toiminta käynnistyy, sanoo aluejohtaja Tiina Talonen.



Teemahoivakodin tontilla sijaitsee käyttöikänsä päähän tullut kiinteistö, jossa on aiemmin toiminut päiväkoti. Tilalle rakennettava ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen teemakoti valmistuu keväällä 2018. Rakennuttajana ja palvelutuottajana kohteessa toimii Attendo, urakoinnista vastaa Lapti ja rakennusvalvonnasta Qtio. Investoinnin suuruus on noin 3 miljoonaa euroa.