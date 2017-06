Mediatiedote: Suositun keittokirjan toinen osa houkuttelee uusien vegemakujen äärelle

6.6.2017 12:55 | Gummerus

Lisää kasvisruokaa koko perheelle -kirja (Gummerus) tarjoaa kekseliäitä kasvisruokareseptejä, jotka maistuvat niin lapsille kuin aikuisillekin. Sara Askin ja Lisa Bjärbon reseptien avulla onnistuvat sekä pikaiset kaaospäivien ateriat että yhteisten hetkien hitaammat herkut.

Tuhannen kulhon sushi, perunavohvelit, halloumistroganov, belugatacot ja mantelihampurilaiset. Sara Askin ja Lisa Bjärbon toinen ruokakirja Lisää kasvisruokaa koko perheelle tarjoilee kekseliäitä reseptejä, jotka houkuttelevat niin aikuiset kuin lapsetkin testailemaan uusia makuja.

Kirjan yli 70 reseptiä on jaoteltu sen mukaan, miten kauan ruoanlaitto kulloinkin kestää: pahimpana kaaospäivänä se saa viedä korkeintaan parikymmentä minuuttia, viikonloppuna vähän enemmän. Mukana on myös takuuvarmoja herkkuja brunssille, piknikille, grilli-iltaan ja joulupöytään.

Tekijät vinkkaavat, mitä tulee ottaa huomioon kasvisateriaa koostaessa, mitä ruokakaapissa kannattaa aina olla ja miten pelastaa parhaimmat päivänsä nähneet kasvikset. Lähes puolet kirjan resepteistä on vegaanisia tai niistä saa helposti tuunattua sellaisia.

Kasvisruokaa koko perheelle -kirjasta sanottua:

"Suurin juttu kirjaa selaillessa oli se, minkä tunsin liikahtavan sisälläni. Se oli etäinen muisto siitä, että joskus arkiruuan laittaminen oli mielestäni kivaa ja nautinnollista." Lähiömutsi-blogi

"Melko perinteistä sekaruokavaliota noudattavalle tämä on kasvisreseptien aarrearkku." Oi mutsi mutsi -blogi

Sara Ask on lasten ravitsemusterapeutti ja ruokatoimittaja, jolla on pitkä kokemus reseptien luonnista mm. Vi Föräldrar -lehteen. Lisa Bjärbo on toimittaja, kirjailija, bloggaaja ja kahden nirson kasvissyöjän äiti.

Sara Ask & Lisa Bjärbo:

Lisää kasvisruokaa koko perheelle

Alkuteos Ännu mera vego

Suomentaja Rita Oksanen

159 sivua