Vasta-avattu ravintola Enso toi urbaanin italialaisen ruoan Helsinkiin

Etelä-Helsingin uusi ravintolatulokas Enso nojaa New Yorkin italialaiseen keittiöön ja laadukkaisiin raaka-aineisiin. Modernin ruokalistan takana häärii ravintola-alan kova kolmikko.

Enson rentoon ja värikkääseen ruokaan pohjaava konsepti on ravintolavaikuttaja Mehdi Younesin käsialaa, jonka lisäksi avainasemassa ovat huippukokki Patrik Lindström ja Yhdysvalloissakin mainetta niittänyt pizzanpaiston Suomen mestari Riina Kuntsi.

- Enso on syntynyt intohimosta ruokaan ja kansainvälisiin makuihin. Ideologiamme on tarjota simppeleitä ja ennen kaikkea laadukkaista raaka-aineista rakentuvia makuelämyksiä. Lindström ja Kuntsi ovat molemmat todellisia visionäärejä ja olen erittäin tyytyväinen yhdessä suunnittelemaamme menuun ja muuhun kokonaisuuteen, Younes kertoo.

Restamax Oyj:n kehitysjohtaja Perttu Pesosen mukaan Enso tuo värikkään lisän yhtiön ravintolatarjontaan.

- Helpon ja laadukkaan ruoan suosio on edelleen vahvasti läsnä ja Enso vastaa sen kysyntään erinomaisesti. Ravintola on aivan uudenlainen lisä kattaukseemme ja tukee samalla yhtiömme suunnitelmien mukaista kasvua pääkaupunkiseudulla. New Yorkin italialainen keittiö kansainvälisellä tunnelmalla höystettynä piristänee Helsingin ruokakulttuuria ilahduttavasti, Pesonen toteaa.



Konseptin takana rohkea reseptiikka

Enso on ehtaa makujen ilotulittelua. Listalta löytyy teeman mukaisesti salaatteja, antipastoja, pastaa, pizzaa ja uniikkeja jälkiruokia – tietysti modernein ottein. Huolella viimeistelty viini- ja olutvalikoma täydentää menun syviä makuja. Enso soveltuukin hyvin lokaatioksi niin lasilliselle kuin pidempäänkin illalliseen.

- Menun alkupuolelta mainitsisin ehdottomasti ”carne crudan” eli italialaisen tartar-pihvin kera Grana Padano -juuston, rucolan ja sitruunan sekä vasikanposkea, punaista salaattia, gorgonzolaa ja tryffelihunajaa sisältävän annoksen. Pastoista nostaisin esille perunagnocchit salviasipulin, pancettan ja punasikurin kanssa ja pizzoista puolestaan tomaattia, mozzarellaa, kesäkurpitsaa, ricottaa, salsa verdeä ja yrttejä sisältävän pizzamme. Aterian viimeistelyyn suosittelen suklaakakkua balsamicolla ja hapankermalla, Younes summaa.



Enson omistaa Restamax Oyj:n ja Mehdi Younesin yhteisyritys Urban Group Oy.

Enso

Korkeavuorenkatu 4, Helsinki

Puh. 044 056 2677, enso@enso.fi



Avoinna: ma–pe klo 12–22, la 12–24

Lisätietoja:

Mehdi Younes, ravintoloitsija, osakas, Restamax Oyj, puh. +358 40 821 1892

Perttu Pesonen, kehitysjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 017 0308

www.restamax.fi, www.ravintola.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi