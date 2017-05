Koti vaarattomaan kuntoon

Suomen Seniorihoiva aloittaa terveydenhuollon palvelut 25.4.2017 07:15

Suomen Seniorihoiva on aloittanut kotisairaanhoitopalveluiden tuottamisen pääkaupunkiseudulla ja sen ympäröivissä kehyskunnissa. Yritys on saanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan yksityisten terveydenhuollon palveluiden antamiseen. Suomen Seniorihoivan terveydenhuollon palveluiden vastaavana johtajana toimii yrityksen nykyinen palvelupäällikkö My Sundelin, jolla on vuosien kokemus ikäihmisten kotihoidosta.