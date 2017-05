Mitä nyt Logomo-teatteri? Kaupunginteatteri lähti – eläköön Logomo-teatteri!

30.5.2017 11:00 | LOGOMO

Turun Logomossa noin kolmen vuoden ajan toiminut Turun Kaupunginteatteri palaa syksyksi takaisin Aurajoen rantaan. Teatterin jättämät tilat eivät kuitenkaan jää tyhjilleen, vaan niihin on tulossa monikäyttöinen kokonaisuus, joka mahdollistaa erilaiset kulttuuri-, yritys- ja kongressitapahtumat. Tapahtumat, joille on ollut Turussa kysyntää, mutta ei välttämättä tiloja ennen tätä.

Turun Kaupunginteatterilta vapautuneisiin tiloihin rakennetaan kolme uutta salia: yleisölle avoin kahvila, muunneltava monitoimitila ja Logomo-teatteri, jossa on katsomotilaa 350 katsojalle tai permantopaikkoja jopa yli 400:lle. Tilat ovat tapahtumien käytössä syksystä alkaen.

Tapahtumia laidasta laitaan

Logomon tapahtumajohtaja Janne Auvinen kertoo, että uudet tilat mahdollistavat hyvinkin erityyppisten tapahtumien joustavan järjestämisen.

- Tavoitteena on järjestää Turussa tapahtumia, joille on aiemmin ollut hankala löytää tiloja. Ohjelmassa on jo nyt Stand Up Turun Huumorimaaottelu, Art Teatron Circus White -esityssarja, useamman teatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Heikki Kinnusen ja Ilkka Heiskasen tähdittämä Arvoituksellisia muunnelmia -näytelmä sekä Saaristo-oopperan seuraava ensi-ilta. Suunnitelmissa on myös tanssia, teatteria ja aivan uudenlainen elokuvakokemus, hän luettelee.

- Vaihtuvien tapahtumien lisäksi haluamme löytää tiloihin säännöllisempää toimintaa, joka toisi niihin omaa identiteettiä. Tällainen voisi olla esimerkiksi jazz- tai bluesklubi, Auvinen kaavailee.

Entistä monipuolisemmat kongressitilat

Logomo on jo nyt Turun merkittävin kongressikeskus ja erinomainen paikka kaikenkokoisille tapahtumille muutaman hengen palavereista häihin, juhliin ja suuriin produktioihin asti. Jatkossa se palvelee myös kongressi- ja yritystilaisuusjärjestäjiä entistä paremmin.

- Uusien tilojen muunneltavuuden ansiosta Logomo-teatterissa voidaan järjestää niin luentoja ja esityksiä kuin verkostoitumis- ja messutapahtumiakin, Auvinen kertoo.

- Muunneltava katsomo antaa mahdollisuuden myös erityyppisten tilaisuuksien yhdistelemisen. Ravintola- tai istumakatsomosta voidaan siirtyä helposti naapurissa olevaan monitoimitilaan, jossa tapahtumaa jatketaan seurustelun merkeissä tai klubitunnelmissa. Uusi kahvila taas mahdollistaa monipuoliset tarjoilut.