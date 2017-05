Suomi osana muinaisesineiden ja taideteosten laitonta kauppaa?

30.5.2017 10:09 | Helsingin yliopisto

Kriisialueiden, kuten Syyrian ja Irakin, museoista, arkistoista ja arkeologisista kohteista ryöstetään ja salakuljetetaan kulttuuriesineistöä kansainvälisille markkinoille. Koskeeko tämä ongelma lainkaan suomalaisia? Helsingin yliopisto järjestää aiheesta symposiumin Kansallismuseossa 5.–6.6.2017.

Humanitaarinen tilanne Syyriassa ja Irakissa on synkkä, mutta myös maailman kulttuuriperintö kärsii. ISIS tuhosi Palmyran muinaiskaupunkia vuonna 2015. Kesäkuussa 2015 Suomen tulli otti lähempään tutkimukseen 1400-luvun keraamisen laatan, joka oletettiin olevan ISIS:n Palmyrasta ryöväämä. Tieto takavarikosta pääsi kansainvälisiin otsikoihin.

Uutinen osoittautui lopulta vääräksi hälytykseksi. Tapaus herätti silti kysymyksen, onko Suomi osa kulttuuriperinnön laittoman kaupan verkostoja. Kriisialueiden museoista, arkistoista ja arkeologisista kohteista ryöstetään ja salakuljetetaan kulttuuriesineistöä kansainvälisille markkinoille. Koskeeko tämä ongelma lainkaan suomalaisia? Kuinka tutkijoiden pitäisi suhtautua sellaisiin muinaisesineisiin ja taideteoksiin, joiden alkuperä on epäselvä?

Helsingin yliopisto järjestää aiheesta kansainvälisen symposiumin. Suomalaiset ja ulkomaiset huippuasiantuntijat keskustelevat kulttuuriperinnöllä käydystä laittomasta kaupasta. Kansallismuseossa 5.–6.6. järjestettävä Working with Cultural Objects and Manuscripts: Provenance, Legality, and Responsible Stewardship -symposium on avoin kaikille. Tilaisuutta tukevat Kansainvälisen museoneuvoston Suomen komitea (ICOM-Finland), Kansallismuseo, Suomen UNESCO-toimikunta ja Suomen Lähi-idän instituutti (FIME).

Symposium käynnistää meillä keskustelun kulttuuriperinnön globaaleista ongelmista. Se myös aloittaa hankkeen, jossa laaditaan suositus kulttuuriperinnön alkuperästä sekä eettiset periaatteet suomalaiselle tutkijoille. Hanke myös kokoaa avoimen tietopaketin, jonka pohjalta alan eri toimijat pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä kulttuuriperinnön omistajuuteen liittyvissä asioissa.

Lisätietoja myös hankkeen internet-sivuilta: blogs.helsinki.fi/culturalobjects (Twitter: http://www.twitter.com/WCOM_Helsinki/).

Seminaarin ohjelma: http://blogs.helsinki.fi/culturalobjects/symposium-programme/.

Ilmaisesta symposiumista kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/culturalobjects/registration/.