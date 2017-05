Palvelut paranevat kun Helsinki uudistuu kesäkuussa

Helsingin kaupunginhallituksen johtamisen jaoston kokouspäätökset 29.5.2017 17:57

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston tänään 29.5.2017 pidetyn kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta. Kokous oli jaoston viimeinen. Johtamisen jaoston tehtävänä on ollut kuluneen valtuustokauden aikana valmistella kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista kaupunginhallituksen johtosäännön (pdf) määrittelemän toimivallan ohjaamana. Uudistus tulee voimaan 1.6.2017 jolloin Helsinki siirtyy pormestarimalliin ja kaupungin 31 virastoa ja liikelaitosta kootaan palvelukokonaisuuksittain neljälle toimialalle. Toimialoille muodostetaan lautakunnat ja niille tarpeellinen määrä jaostoja. Johtamisen jaostossa on ollut yhdeksän valtuuston valitsemaan jäsentä ja sen puheenjohtajana on toiminut Lasse Männistö. Paula KatajamäkitiedottajaHelsingin kaupunginkansliapuh. 050 5933426paula.katajamaki@hel.fi