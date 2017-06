Energiajuomien markkinoille uusia brändejä ja tekijöitä

12.6.2017 09:57 | Zeroten Oy

Pivox Oy on tuonut markkinoille uudet Belief- ja State-juomat, jotka haastavat perinteiset energiajuomat raikkaudellaan ja Belief myös sokerittomuudellaan. Tuore maahantuontiyritys uskoo hyvinvoinnin trendin vauhdittavan terveellisten virkistysvesien kysyntää. Kuluttajatutkimusten mukaan ihmiset kaipaavat terveellisempiä vaihtoehtoja perinteisten energiajuomien ja kahvin sijaan. Uudet juomat onkin kehitetty aikuiseen makuun vastaamaan sekä urheilijoiden että normaalien kuluttajien tarpeita.

– Suomessa on ollut terveellisempien energiajuomien markkinarako. Tuohon tarpeeseen päätimme vastata tuomalla markkinoille uudenlaiset juomat, jotka tehdään luonnollisemmista aineksista, sanoo Pivox Oy:n toimitusjohtaja Lauri Lempinen.

Uudet Belief- ja State-energiajuomat on suunnattu yhtälailla huippu-urheilijoille, tavallisille kuntoilijoille kuin näyttöpäätteen edessä huhkiville.

Beliefin voimaan uskoo esimerkiksi Siim Liivik, musiikkiyhteyksissä Märkä-Simona tunnettu jääkiekkoilija, joka nähdäänkin jatkossa juoman brändilähettiläänä.

-Beliefin viestin voin helposti allekirjoittaa. Brändin arvot tuntuvat omilta ja itse tuotekin on hyvä, maultaan ja virkitysominaisuuksiltaan "soiva peli", sanoo Siim Liivik.

Uskoa ja näkemystä

Belief on perinteisiä energiajuomia luonnollisempi piristymisen lähde, jonka kofeiini on peräisin vihreistä kahvipavuista. Virossa kehitetyssä juomassa ei ole tauriinia tai mitään keinotekoisia aineosia. Juoma on kaloriton eikä se seisällä sokereita tai makeutusaineita, eli kyseessä on virkistysjuoma aikuisempaan makuun.

Tanskalainen State puolestaan on asiantuntijoiden ja huippu-urheilijoiden kanssa kehitetty uudenlainen energiavesi. Se antaa pitkävaikutteista lisäenergiaa isomaltuloosista ja fruktoosista. Staten lähettiläinä maailmalla toimii mm. Valioliigajoukkue Tottenhamin tähtipelaaja Christian Eriksen.

Uusi firma, vanhat tekijät

Pivox Oy perustettiin vuosi sitten Saloon. Yritys tuo maahan hyvinvointijuomien lisäksi myös mehuja ja muita FMCG-tuotteita. Tuotevalikoima laajentuu lähitulevaisuudessa sekä tuontibrändeillä, että omilla juomilla.

Maahantuonnin lisäksi Pivox huolehtii tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Markkinointitoimistokumppanina Suomessa toimii Zeroten Oy.

Yrityksen perustajilla on useamman vuoden kokemus elintarvikkeiden myynti- ja markkinointitehtävistä Suomessa ja ulkomailla.