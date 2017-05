Miilukorpeen kasvaa energinen kylä

31.5.2017 15:21 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee keskiviikkona 7.6. Miilukorven asemakaavaehdotusta

Miilukorpi sijaitsee kolme kilometriä Espoon keskuksesta pohjoiseen Kunnarlantien, Miilukorven, Pitkäniityn ja Kellonummen hautausmaan välisellä alueella. Alueen länsiosassa on viisi yksityisomistuksessa olevaa pientalokiinteistöä, joille johtaa tieyhteys, Miilukorventie.

Miilukorven rikkautena ja suunnitteluhaasteena ovat vaihtelevat maastonmuodot ja erilaiset luontoarvot. Alueella on useita liito-oravien elinalueita, pähkinälehto, lähde sekä kalastollisesti arvokas Glomsån sekä Brutubäck. Lännessä alue rajautuu Metsälampeen.

Miilukorpeen rakennetaan kaksi sisääntuloreittiä, joista Miilukorventien linjaus myötäilee osin nykyistä Miilukorventietä ja Pumpuliniityntien linjaus alkaa uutena yhteytenä Kunnarlantieltä päättyen alueen keskivaiheille.

Keskeiselle paikalle on suunniteltu ns. Kylätaloa. Ajatuksena on sijoittaa sen yhteyteen erilaisia julkisia palveluja, joista kiireellisin on laajaa aluetta palveleva päiväkoti. Kylätalossa voisi olla myös neuvola ja esimerkiksi urheilu- ja virkistyspalveluja.

Tulevan asuntoalueen energiahuolto pohjautuu maalämpöpotentiaalin hyödyntämiseen. Kaava-alueella on energiahuollon korttelialue, jolle saa sijoittaa lämpökeskuksen. Lisäksi osalle kortteleista saa sijoittaa korttelikohtaisen lämpökeskuksen tai maalämpövoimalan.

Kivikautiset asuinpaikat ja kalliot huomioidaan



Itäisellä peltoalueella sijaitsee kivikautinen asuinpaikka Korsbacka Björkbacka osoitetaan asemakaavassa muinaisjäännökseksi. Lisäksi muinaisjäännöksiä on Patovuori -nimisellä virkistysalueella ja Pumpulivuori -nimisellä selänteellä. Alueelta teetetään keväällä 2017 arkeologinen inventointi, jonka pohjalta tarvittaessa päivitetään asemakaavaa.