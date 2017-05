Harri Jaskari: Bio ja maailman pelastus

30.5.2017 11:15 | Uusi puu

Kansanedustaja Harri Jaskari: Suomalaisilla biotalouden innovaatioilla ja tuotteilla on huikeat mahdollisuudet maailmalla - mutta ainoastaan silloin kun kaikki tietävät, että ne on tehty ilmastoa ja ympäristöä kunnioittaen.

Muutama päivä sitten eräässä keskustelutilaisuudessa merkittävä suomalainen elinkeinoelämän vaikuttaja sanoi ainakin minua havahduttavan tosiasian: Tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja jos ilmastotalkoissa saavutetaan tavoitteet, fossiilisten osuus putoaa 70 prosenttiin vuonna 2030.

Samalla aikajaksolla on arvioitu, että maailman energian kulutus kasvaa kaksinkertaiseksi. Miten tämä tieto sopii yhteen maailman ilmastotavoitteiden kanssa? No, ehkä vastaus ainakin joltain maailman johtavilta poliitikoilta on se, että kielletään ilmastonmuutoksen olemassaolo.

Valistuneet kuluttajat (ja heitä on yhä enemmän) eivät kuitenkaan ole kääntämässä selkää ilmastonmuutokselle ja toimivat sen mukaisesti kulutustottumuksissaan. Tämä antaa huikeat mahdollisuudet niille yrityksille ja valtioille, jotka pystyvät sekä tieteellisesti todistamaan että luomaan sellaisen imagon, että heidän tuotteensa/palvelunsa eivät tuhoa yhteistä ilmastoamme.

Mutta mikä on totuus, johon ihmiset luottavat? Ilmastokampanjat ovat jo nyt ilmiliekeissä. Kuluttajia haastetaan siitä, onko 95 prosenttisesti kierrätettävä (ja 5% energiaksi käytettävä) muovipussi parempi innovaatio kuin puusta tehty biohajoava pussi. Tai onko pitkäikäinen kivitalo kestävämpää kehitystä kuin hiiltä sitova puukerrostalo? Entäpä biopolttoaineet verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin ja sähköautoihin?

Valitettavasti politiikka ja imagokampanjat menevät usein tieteen ohitse perusteluissa. Muutama kuukausi sitten Bratislavassa puolalaiset kollegani pitivät biopolttoaineita huomattavasti haitallisempana kuin heidän "puhdasta hiiltä". Metsänieluja ei haluta mitata tieteellisesti ja tällä hetkellä kiistellään jopa siitä, hyväksytäänkö puutuotteiden hiiltä sitovaa vaikutusta ollenkaan laskentaan mukaan.

Tässä pelissä suomalaisten on edettävä tieteellisiin tutkimuksiin perustuen, unohtamatta imagokampanjoiden merkitystä. Sähköautot eivät ole mitään ilman sitä, että myös energia niihin tuotetaan puhtaasti ja vaikkapa suomalaisilla latausjärjestelmillä. Entä pystymmekö vakuuttamaan maailman kuluttajat siitä, että Suomessa puusta tehdyt silmälasien sangat on tuotettu puusta, joka ei ole tuhonnut hiilinieluja? Entäpä suomalaiset puusta tehdyt nollaenergiatalot, jossa yhdistyy puhtaan energia tuotanto ja terveelliset talot?

Suomalaisilla biotalouden innovaatioilla ja tuotteilla on huikeat mahdollisuudet maailmalla - mutta ainoastaan silloin kun kaikki tietävät, että ne on tehty ilmastoa ja ympäristöä kunnioittaen.

Harri Jaskari

Kansanedustaja, KOK