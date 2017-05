Töölön kisahallissa junnuille lentistä Suomen maajoukkueen kera

30.5.2017 11:00 | Helsingin liikuntavirasto

Tiistaina 6. kesäkuuta Töölön kisahallissa (Paavo Nurmen kuja 1 C) 7–12-vuotiailla lapsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus kokeilla ja pelata lentopalloa. Paikalla on nimittäin myös Suomen miesten maajoukkue.

Suomen lentopallomaajoukkue. Kuva: Tuomas Pelto/lentopalloliitto

Kisiksen B-hallissa on kello 12.00–15.00 erilaisia lentisrasteja, joissa opetellaan lentopallon perustaitoja, kuten syöttöä, vastaanottoa ja erilaisia tekniikoita. Rasteja vetävät Lentopalloliiton aluepäälliköt. Suomen maajoukkuepelaajat tulevat paikalle kello 13.00 ja ovat mukana kello 14.30 asti palloilemassa lasten kanssa.

Maksuttoman tapahtuman aikana arvotaan myös pääsylippuja Maailmanliigan kotiturnauksen peleihin. Tapahtuman aikana Kisiksellä järjestetään myös Maailmanliigan kotiturnaukseen valmistautuvan Suomen maajoukkueen tiedotustilaisuus kello 13.30.

Lentopallon maailmanliigaa pelataan Hartwall Arenalla 8.–10.6. Mukana ovat isäntämaan Suomen lisäksi Australia, Kiina ja Slovakia.

