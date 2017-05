Ensimmäiset Nokia 3310 -puhelimet menevät Suomessa ennakkotilaajille

Lisätiedot

Suomessa

Ossi Korpela

Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy

p. 050 482 4109

ossi.korpela@hmdglobal.com

Globaalisti

HMD Press Office

press@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröimä tavaramerkki. www.hmdglobal.com.