Esimiesgallup: Kuunteleminen on esimiehen tärkein taito

30.5.2017 13:15 | Akava ry

Kuunteleminen on esimiehen tärkein taito, selviää Akavan Esimiesverkoston tekemästä gallupista. Akavan jäsenliittojen esimiesjäsenille tehdyssä kyselyssä kuuntelutaito, oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus nousevat tärkeimmiksi esimiestyössä tarvittaviksi taidoiksi.

Suomen Ekonomien kehitysjohtaja Anja Uljas pitää kuuntelemisen arvostusta tärkeänä viestinä. Uljas on Akavan Esimiesverkoston taustaryhmän vetäjä.



– Kuunteleminen on osa valmentavaa johtamista, jonka suuntaan esimiestyötä pitäisi viedä, Uljas sanoo.

Esimiesgallupin vastausten perusteella palkitsevinta esimiestyössä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja onnistua yhdessä. Myös mahdollisuutta jatkuvaan kehittymiseen pidetään tärkeänä. Sen sijaan johtavaa asemaa tai palkkausta ei pidetty kovin tärkeinä tekijöinä.



Uljaan mielestä tulos kiteyttää esimiestyön: se on yhdessä tekemistä ja tavoitteellista.



– Aika moni pohtii uravalintoja tehdessään, onko itsellä valmiuksia esimieheksi. On oltava halua vaikuttaa asioihin ja kehittyä omassa työssä. Jos esimiestehtävään hakeutuu valta-aseman ja palkkauksen vuoksi, ei työ ole kovin kestävällä pohjalla, Uljas uskoo.



Gallupin toteuttanut Akavan Esimiesverkosto tarjoaa johtavassa ja esimiesasemassa oleville Akavan liittojen jäsenille mahdollisuuden vertaistukeen ja verkostoitumiseen.



– Eri aloilla toimivat esimiehet oppivat toisiltaan, kun he voivat jakaa kokemuksiaan. Esimiesverkosto on meille oivallinen edunvalvonnan toteutustapa: esimiesten taitojen kasvaessa akavalaisten hyvinvointi työpaikoilla paranee, kertoo Akavan johtaja Maria Löfgren.



Esimiesgallup toteutettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa ja siihen vastasi lähes 300 esimiestehtävässä työskentelevää Akavan liittojen jäsentä.



Lisätiedot:

Esimiesverkoston taustaryhmän vetäjä Anja Uljas, kehitysjohtaja, Suomen Ekonomit, puh. 040 550 0712, twitter @anjauljas

Johtaja Maria Löfgren, työelämäasiat, puh. 040 568 2798, twitter @marialofg