Helsingin Kirjamessut kutsuu kaikki yhdeksäsluokkalaiset messuille

30.5.2017 13:56 | Messukeskus

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Helsingin Kirjamessut kutsuu kaikki Suomen yhdeksäsluokkalaiset veloituksetta kirjamessuille 26.–29.10.2017 Messukeskukseen Helsinkiin. Kirjamessut haluaa nuoret kirjallisuuden pariin ja innostaa heitä lukemaan entistä enemmän. Kirjamessut esittelee laaja-alaisesti kirjallisuutta ja nuorille on järjestetty erityisen paljon ohjelmaa tänäkin vuonna. Yhdeksäsluokkalaiset voivat tulla messuille joko ryhmänä opettajansa kanssa tai yksityishenkilönä viikonloppuna.

Yläkoululaisille suunnattua ohjelmaa järjestetään messuilla kaikkina päivinä. Suositulla KirjaKallio-lavalla Kallion ilmaisutaidon lukion opiskelijat haastattelevat tämän hetken mielenkiintoisimpia kirjailijoita ja vaikuttajia. Haastattelujen lisäksi ohjelmassa on paneelikeskusteluja ajankohtaisista aiheista. KirjaKallion opiskelijat ovat itse tuottaneet ohjelman ja valinneet siellä esiteltävät kirjat. Opiskelijat ovat valinneet myös kirjamessujen koko ohjelmatarjonnasta yläkoululaisille kiinnostavimpia ohjelmia ja ne löytyvät ohjelmalehdestä. Kirjamessujen ohjelma julkistetaan 12.9.2017.

”Kutsumme ysiluokkalaiset messuille, sillä haluamme nyt erityisesti tukea heidän lukemistaan. Ysiluokkalaiset ovat peruskoulun päättyessä suurten elämänvalintojen edessä. Mitä opintovalinnat kullakin lienevätkään, lukeminen lisää ymmärrystä elämästä”, kertoo Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jan Erola. ”Sivistys on vahvasti läsnä kirjamessuilla, jossa keskustellaan moniäänisesti paitsi ajankohtaisista, mutta myös ikuisista aiheista, kuten rakkaudesta ja kuolemasta. Tämä koskettaa vahvasti meitä kaikkia. Yksi Helsingin Kirjamessujen parhaimmista anneista on ihmisten kohtaaminen ja empatian lisääminen. Lukemalla oppii paljon asioita, näkee asiat eri näkökulmista ja oppii ymmärtämään miltä asiat tuntuvat toisen kengissä. Lukemisesta saa paljon tukea omaan elämään. Tätä kaikkea haluamme tarjota tänä vuonna erityisesti ysiluokkalaisille, jotka ovat matkalla nuoruusvuosien kautta aikuisuuteen.”

Yhdeksäsluokkalaiset voivat tulostaa oman pääsylipun Helsingin Kirjamessuille tapahtuman verkkosivuilta 15.8.2017 alkaen. Pääsylippuun täytetään koulun tiedot ja siihen pyydetään opettajan allekirjoitus. Täytetty lippu oikeuttaa kertakäyntiin Helsingin Kirjamessuilla minä päivänä tahansa.

Suunnista kirjaan jatkuu entiseen malliin

Helsingin Kirjamessuilla järjestetään vuosittain yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton ja Suomen tietokirjailijat ry:n kanssa Suunnista kirjaan -ohjelma, jonka kautta kirjamessuille kutsutaan veloituksetta 8000 ala- ja yläkoululaista. Suunnista kirjaan -ohjelma jatkuu tänäkin vuonna ja siihen voivat ilmoittautua kaikki ala- ja yläkoululuokat äidinkielenopettajan kautta. Myös yhdeksäsluokkalaiset voivat osallistua Suunnista kirjaan -ohjelmaan. Suunnista kirjaan -ohjelmaa järjestetään torstaina ja perjantaina 26. – 27.10.2017. Oppilasryhmät saavat tehtävälomakkeen, jonka täyttävät messuilla. Suunnista kirjaan -ohjelma on ollut erittäin suosittu ja siihen varatut liput ovat aina loppuneet ennen aikojaan. Ohjelmaan voi ilmoittautua elokuussa Äidinkielen opettajain liiton kautta. Lippuja on rajallinen määrä.

Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi

Helsingin Kirjamessujenkuudellatoista ohjelmapisteellä on 800 keskustelua, kirjaesittelyä, haastattelua ja seminaaria. Kirjailijoita, taiteilijoita, politiikkoja ja vaikuttajia on esiintymässä yli 1000. Lisäksi kirjailijat esiintyvät ja signeeraavat kirjojaan osastoilla.

Helsingin Kirjamessut kerää Messukeskukseen lähes kaikki suomalaiset kirjailijat, joilta on tullut tänä vuonna kirja. Messuilla vierailee myös paljon kansainvälisiä kirjailijavieraita. Tänä vuonna teemana on 100-vuotias Suomi.



Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvaariset Kirjakauppiaat ry:n ja Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut nyt 17. kertaa Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen toimeksiannosta. Helsingin Kirjamessut järjestetään ensi vuonna 26.–29.10.2017 Messukeskuksessa Helsingissä samaan aikaan Viini ja Ruoka -tapahtuman kanssa. Tapahtuma kerää vuosittain 80 000 kävijää.



www.helsinginkirjamessut.fi #kirjamessut

Lisätietoja:

Helsingin Kirjamessut, tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804,teija.armanto@messukeskus.com

ohjelmajohtaja Jan Erola, puh. 040 506 4612, jan.erola@iki.fi