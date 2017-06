Hanasaari vihittiin uudelleen käyttöön juhlallisin menoin

1.6.2017 15:15 | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus vihittiin tänään uudelleen käyttöön juhlallisin menoin. Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio, Tanskan kuningatar Margareeta II, Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa XVI ja kuningatar Silvia, Norjan kuningas Harald V ja kuningatar Sonja sekä Islannin presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson ja hänen puolisonsa Eliza Jean Reid osallistuivat kaikki uudelleenvihkimisseremoniaan.

Hanasaaren juhlallisuudet olivat osa 100-vuotiaan itsenäisen Suomen juhlistamista.

”Hanasaari on käynyt läpi mittavan remontin ja laajennuksen, ja uudelleenvihkiminen olisi tuskin voinut tapahtua tätä arvokkaammissa puitteissa. Hyvin nuori Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa oli läsnä Hanasaaressa, kun se vihittiin käyttöön kesäkuussa 1975, ja nyt hän on täällä jälleen kuningatar Silvia ja muut pohjoismaiset päämiehet seuranaan. Se tuntuu todella erityiseltä ja osoittaa, miten keskeinen rooli Hanasaarella on pohjoismaisessa yhteistyössä vuosien mittaan ollut ja on edelleen”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Valtionpäämiehet toivotettiin tervetulleiksi Hanasaareen Grex Musicuksen laululla. Sen jälkeen he siirtyivät auditorioon, jossa Maria Ylipään ja Marzi Nymanin musiikki avasi virallisen ohjelman.

Musiikkiosuuden jälkeen Maria Ylipää ja Jan-Erik Enestam toivottivat vieraat tervetulleiksi. Enestam on Ruotsalais-suomalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja. Rahastolla on ylin vastuu Hanasaaren toiminnasta. Tervehdysten jälkeen tasavallan presidentti piti puheensa.

Presidentin jälkeen puhui kuningas Kaarle XVI Kustaa, minkä jälkeen presidentti ja kuningas vihkivät Hanasaaren kulttuurikeskuksen uudelleen käyttöön. Hanasaaren ohjelma päättyi johtokunnan puheenjohtajan Kimmo Sasin puheeseen ja a cappella -ryhmä Forkin musiikkinumeroon.

