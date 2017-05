Isännöintiverkko on ostanut Isännöitsijätoimisto Siljanderin

30.5.2017 15:57 | Isännöintiverkko Oy

Isännöintiverkko Oy on ostanut Isännöitsijätoimisto Siljander Oy:n liiketoiminnan yrityksen omistajalta Timo Toiviolta. Kauppa vahvistaa Isännöintiverkon asemaa pääkaupunkiseudulla ja on osa yrityksen strategian mukaista hallittua ja kannattavaa kasvua. Isännöitsijätoimisto Siljander Oy:n asiakastaloyhtiöt siirtyvät Isännöintiverkko Oy:n vastattaviksi 1.7. alkaen.

Yrityskauppa ei vaikuta Isännöitsijätoimisto Siljander Oy:n nykyisten asiakkaiden arkeen. Palveluja tuotetaan kuten nytkin, tutut yhteyshenkilöt ja toimipiste säilyvät ennallaan. Kaikki Isännöitsijätoimisto Siljanderin työntekijät siirtyvät Isännöintiverkon palvelukseen.



”Kaupan myötä asiakkaamme saavat tulevaisuudessa Isännöintiverkon asiakkaina entistä monipuolisempaa palvelua mm. ammattitaitoisen teknisen isännöinnin, viestinnän ja laajan kumppaniverkoston muodossa. Olen tyytyväinen, että juuri Isännöintiverkko jatkaa liiketoimintaamme. Yritys on riittävän suuri tarjotakseen monipuolisia isännöinnin palveluja ja kuitenkin riittävän pieni, jotta palvelun henkilökohtaisuus ja paikallisuus säilyvät”, kommentoi Isännöitsijätoimisto Siljander Oy:n toimitusjohtaja Timo Toivio valintaansa liiketoiminnan jatkajasta.



Myös Isännöintiverkon toimitusjohtaja Iiro Mähönen on tyytyväinen yrityskauppaan. ”Heti alkumetreiltä lähtien oli havaittavissa, että molemmilla yrityksillä on hyvin samankaltainen yrityskulttuuri ja arvomaailma. Se on hyvä lähtökohta yhteistyön käynnistämiselle. Tärkeintä on, että Isännöitsijätoimisto Siljanderin asiakkaat saavat jatkossakin laadukasta isännöintipalvelua, jotta pitkät yhteistyösuhteet ja hyvä asiakastyytyväisyys saavat jatkuvuutta. Tervetuloa meille, myös Isännöintiverkossa asioita tehdään positiivisella asenteella!”



Isännöintiverkko Oy on perustettu 1997, mutta yrityksen juuret ulottuvat kuitenkin jo 1970-luvun lähiörakentamisen aikaan. Yritys on edelleen silloisten perustaja-asiakkaidensa omistama. Isännöintiverkko isännöi pääkaupunkiseudulla noin 300 taloyhtiötä ja kiinteistöä. Henkilökuntaa on yhteensä 60 neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa ja Kirkkonummella. Liikevaihto on 5,5 miljoonaa euroa. Isännöintiverkko on alansa edelläkävijä kehittäen aktiivisesti isännöintialaa ja omia toimintatapojaan vastaamaan asiakkaiden nykypäivän tarpeita ja odotuksia. Suunnitelmallinen viestintä on jo osa arkea.



Päivi ja Tom Siljander perustivat Isännöitsijätoimisto Siljander Oy:n 1989. Vuodesta 2005 Timo Toivio on toiminut yrittäjänä Isännöitsijätoimisto Siljander Oy:ssä. Yrityksen liikevaihto on 0,6 miljoonaa euroa ja asiakastaloyhtiötä on noin 60 kpl pääosin Espoossa ja Helsingissä. Toimipiste sijaitsee Leppävaarassa ja työntekijöitä on seitsemän.