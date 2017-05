Nuorten auttamisoperaatio koulujen päättymispäivänä

Hyvä vapaa-aika -hankkeen tutkimus herätää keskustelemaan nuorten vapaa-ajasta 23.5.2017 16:54

Vapaus valita itse se, mitä omalla ajallaan tekee, on nuorelle keskeisin hyvän vapaa-ajan määritelmä. Ystävien kanssa vietetty aika on kaikkein parasta aikaa, jota harrastukset voivat myös haitata, mutta ystävien kanssa voi kokeilla mitä tahansa uutta harrastusta. Tulevaisuuden unelmissa nuoren ammattina on hänen nykyinen harrastuksensa.