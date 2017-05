Rekrytointialan modernit toimijat, TalentAdore ja RecRight yhdistävät voimansa luodakseen tehokkaampaa ja inhimillisempää hakijaviestintää

31.5.2017 11:02 | TalentAdore

TalentAdore ja RecRight aloittavat yhteistyön kesäkuussa 2017. RecRight:n videorekrytointityökalu on integroitu saumattomaksi osaksi TalentAdoren Virtuaalista rekrytointiassistenttia, joka hyödyntää tekoälyä. RecRight:n taustavoimista löytyvät Barona Group sekä Reaktor.

Vastoin yleistä käsitystä siitä, että teknologia vähentäisi persoonallisuutta ja heikentäisi hakijan asemaa rekrytoinnissa, TalentAdore ja RecRight sen sijaan todistavat toista. Molempia toimijoita yhdistää halu tehostaa rekrytointiprosessia ilman, että persoonallisesta otteesta ja inhimillisyydestä joudutaan tinkimään. Työnhakijan hakukokemus on modernin rekrytoinnin kulmakivi. TalentAdore ja RecRight yhdessä tekevät siitä ylivertaisen, ja yritys saa todellisen kilpailuedun.

TalentAdoren kehittämä Virtuaalinen rekrytointiassistentti auttaa rekrytoivia yrityksiä viestimään hakijoille rekrytointiprosessin etenemisestä sekä lähettämään henkilökohtaisia palauteviestejä. RecRight:n videorekrytointityökalu mahdollistaa alkuvaiheen haastattelut nauhoitetun videohaastattelun välityksellä ja auttaa yrityksiä näkemään hakijan persoonan hakemuskirjeen takana jo ennen varsinaista työhaastattelua.

"Yrityksemme missiona on vahvasti parantaa työntekijöiden ja työnantajien kohtaantoa sekä mahdollistaa kaikille työnhakijoille ylivertainen hakijakokemus - myös niille, jotka eivät pääse edes haastatteluun. Kun yhä useampi työntekijä löytää unelmatyöpaikkansa, yrityksillä on paremmat kasvun mahdollisuudet. RecRight:n videohaastattelut auttavat osaltaan juuri tässä, sillä niiden kautta mahdollisimman moni hakija pääse rekrytointiprosessissa haastatteluvaiheeseen ja voivat siten tuoda oman persoonallisuutensa esiin. Yhteistyömme RecRight:n kanssa on hyvä esimerkki myös ratkaisumme joustavasta arkkitehtuurista ja siitä, että pyrimme koko ajan tuomaan alan parhaita ratkaisuja asiakkaidemme saataville, saumattomasti", TalentAdoren toimitusjohtaja Saku Valkama kertoo.

“Videohaastattelu mahdollistaa persoonan löytymisen työhakemuksen takaa. Yhdellä hakijalla voi olla timantinkova CV, mutta tiimisopivuus ontuu - toisen hakemus voi olla hyvää perustasoa, mutta persoona häikäisevä. Videohaastattelun hyödyntäminen karsintavaiheessa vastaa molempiin haasteisiin, eikä rekrytoivan yrityksen käsistä pääse lipsahtamaan huipputyyppejä vahingossa. Video on myös työnantajalle loistava väylä tuoda esiin positiivista ja edistyksellistä työnantajamielikuvaa. Yhdessä TalentAdoren mahdollistaman loistavan hakijakokemuksen kanssa paketti on mielestämme jotain aivan erityistä. RecRight:n ja TalentAdoren arvolupaukset yhtenevät juuri hakijakokemuksen ja työnantajamielikuvan saralla. Kun kaiken voi tehdä käyttäjäystävällisesti ja rekrytoinnin laatua parantaen, yhdessä uskon olevamme kaikkia miellyttävän rekrytointiprosessin ytimessä”, RecRightin toimitusjohtaja Riku Malkki kommentoi.

Teknologia auttaa ratkaisemaan rekrytoinnin haasteita

Kun yritys saa satoja tai jopa kymmeniä tuhansia hakemuksia, kaikille hakijoille vastaaminen manuaalisesti on vaikeaa, jopa mahdotonta. Sähköpostiviestien kirjoittaminen vie aikaa, ja väkisinkin osa hakijoista jää roikkumaan tyhjän päälle ilman minkäänlaista kommunikaatiota. Useiden kymmenien tai satojen hakijoiden haastatteleminen on niin ikään haasteellista.

TalentAdore ja RecRight ovat olleet saman ongelman äärellä ja löytäneet siihen saumattomasti toimivan ratkaisun. TalentAdoren Virtuaalinen rekrytointiassistentti on uudenlainen rekrytointijärjestelmä, joka tekoälyä hyödyntämällä pitää hakijat ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä. Ratkaisu myös kirjoittaa hakijoille tekoälyn avustamana palauteviestejä rekrytoijien arviointien perusteella ja pitää huolen siitä, että jokainen hakija tietää, miksi ei tullut hakuprosessissa valituksi. Näin hakijat oppivat kustakin rekrytointiprosessista ja työnantajat puolestaan vahvistavat työnantajamielikuvaansa. TalentAdore on havainnut, että lähettämällä perinteisen massahylkäysviestin hakijoille, vain noin 20% hakijoista on valmis suosittelemaan kyseistä työnantajaa ystävilleen. Lähettämällä persoonallisen palautekirjeen, suositteluaste on jopa 70%.

RecRight:n videorekrytointityökalu on tuotu osaksi TalentAdoren ratkaisua niin, että rekrytoivat yritykset pääsevät kutsumaan kiinnostavia hakijoita videohaastatteluihin. Käytännössä videohaastattelut toimivat siten, että rekrytoiva yritys määrittelee kysymykset, joihin hakijoiden tulee vastata. Rekrytoija tallentaa kysymykset videolle ja pystyy samalla tuomaan esiin myös yrityksen kulttuuria. Hakijalle lähtee viesti, että hänet on pyydetty videohaastatteluun, jolloin tämä pääsee nauhoittamaan omat vastauksensa saamansa linkin kautta.

Video ei korvaa kasvokkain käytävää työhaastattelua, mutta se toimii tärkeänä askeleena alkuvaiheen hakijakarsinnassa. Rekrytoijat voivat haastatella kasvokkain vain murto-osan hakijoista, mutta videohaastattelun avulla voidaan antaa useammalle hakijalle mahdollisuus kertoa itsestään enemmän ja erottua joukosta. Hakukirjeessä ei ole helppoa tuoda omaa persoonaansa esiin, joten video toimii hakijan eduksi.

Ylivertainen hakijakokemus säilyy TalentAdoren ja RecRight:n yhteistyöllä koko rekrytointiprosessin ajan, ja samalla myös rekrytoijan työ helpottuu merkittävästi. Liian usein hakija ei pääse etenemään rekrytointiprosessissa hakemuksen lähettämistä pidemmälle tai ei ole tietoinen, miten prosessi etenee. Sitä myöten hakija menettää arvokkaan oppikokemuksen ja saa usein kolahduksen omalle itseluottamukselleen. Tekoälyn ja automaation avulla hakijan ja rekrytoijan välinen kommunikaatio tehostuu ja yhä useampi hakija tulee prosessissa ymmärretyksi, nähdyksi ja kuulluksi.