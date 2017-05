Helsingin Suutarilaan valmistuu 56 Lumo-vuokra-asuntoa

31.5.2017 10:12 | Kojamo Oyj

Pertunpellontie 6 ja 8:n valmistuvat elokuun lopulla 2017. Taloyhtiöissä on 56 laadukasta Lumo-asuntoa. Uuden savuttoman asunnon voi vuokrata vaivattomasti Lumo-verkkokaupasta.

Uudet Lumo-asunnot ovat laadukkaita yksiöitä ja kaksioita sekä saunallisia perheasuntoja. Asuntojen sisustusmateriaalit ovat ajattomia ja pinnat vaaleasävyiset, kontrastina tyylikästä harmaata. Keittiössä on kalusteuuni ja keraaminen liesitaso, astianpesukone ja jääpakastinkaappi, mikroaaltouunille on tilavaraus. Asunnoissa on lasitetut parvekkeet ja kuudessa maantason asunnossa on terassipihat

Asukkaiden käytössä ovat talosaunat sekä maksuton pesutupa ja kerhohuone. Persoonalliset talot muodostavat suojaisan sisäpihan leikkipaikkoineen. Pihalla on 33 autopaikkaa, joista yksi on varattu vuokrattavissa olevalle yhteiskäyttöautolle. Savuttomassa talossa on tupakointia varten osoitettu erillinen alue talon pihalla.

Rauhallisella alueella on hyvät kulkuyhteydet ja lähipalvelut. Päivittäistavarakauppa, päiväkoti, koulut ja terveysasema ovat lähellä ja Tammiston sekä Jumbon kaupalliset palvelut parin kilometrin päässä.

Asunnon voi vuokrata heti vaivattomasti Lumo-verkkokaupasta https://kotinyt.lumo.fi/vuokra-asunnot/Pertunpellontie Lumo-asukkaan etuja ovat muun muassa vuokraan sisältyvä laajakaista ja myös lemmikit ovat tervetulleita. Asukkaille on tarjolla monipuolisesti asiakasetuja ja tapahtumia.