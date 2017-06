Messukeskus palkittiin energiaviisaana tapahtumatalona

15.6.2017 12:00 | Messukeskus

Energiavirasto ja Motiva ovat palkinneet Messukeskus Helsingin ansiokkaasta energiatehokkuustyöstä. Tunnustus julkistettiin 15.6.2017 Energiatehokkuussopimusten juhlaseminaarissa Helsingissä.

– Otamme tunnustuksen iloisina vastaan. Laadukas tapahtumatalo on aina myös ympäristövastuustaan aidosti huolehtiva tapahtumatalo. Energiaviisaus on osa Messukeskuksen vastuullisuutta ja erottamaton osa toimintamme läpinäkyvyyttä ja laatua. Kannustamme asiakkaitamme kiinnittämään käytännön energiatekoihin huomiota valitessaan tapahtumalleen tai kokoukselleen paikkaa, sanoo Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

– Mikä on ympäristölle hyväksi, on meille myös yrityksenä hyväksi. Investoinnit energiatehokkuuteen tuottavat ympäristöystävällisyyden lisäksi konkreettisia taloudellisia säästöjä. Messukeskuksen mittavassa energiatehokkuushankkeessa tämä on jo nähtävissä, sanoo Messukeskuksen kiinteistöyksikön päällikkö Patrik Kuhlman.

Messukeskuksen energiatehokkuus on uusinta talotekniikkaa ja arjen tekoja

Messukeskuksen tilat vastaavat pinta-alaltaan kahdeksaa täysimittaista jalkapallokenttää. Tässä mittakaavassa energiatehokkuus syntyy pitkälti uusimman talotekniikan hyödyntämisestä.

Messukeskuksessa on käynnissä vuoteen 2018 ulottuva energiansäästöohjelma. Ohjelman tuloksena energiaa on säästetty 33 000 MWh, mikä vastaa 1 300 sähkölämmitteisen omakotitalon lämmitystä vuoden aikana. Hiilidioksidipäästöjen tavoitevähennys on 7 300 tonnia. Lukua voi verrata 1 440 maailmanympäriajoon autolla.

Uudistettaessa Messukeskuksen Galleriaa ilmanvaihtokoneille rakennettiin täysin uusi lämmön talteenottojärjestelmä ja valaistuksessa siirryttiin led-teknologiaan. Vedenkulutukseen tartuttiin varustamalla kiinteistön kaikki hanat poresuuttimin. Messukeskuksessa käy vuosittain yli miljoona messu- ja kokousvierasta, ja isojen yleisötapahtumien aikana talossa on jopa kymmeniä tuhansia messuvieraita yhtä aikaa. Hallien ilmanvaihtokoneiden ohjausjärjestelmiä on kehitetty niin, että sisäilmaolosuhteet mukautuvat väkimääriin ja hallien käyttötarkoituksiin. Kesän 2016 toimistosaneerauksessa myös henkilöstön työpisteiden valaistus ja ilmanvaihto uusittiin energiaa säästäväksi. Tilojen kunnosta pitää huolta oma osaava kiinteistöhuollon tiimi, ja ympäristövastuuta vaalii osaltaan jokainen messulainen.

Tunnustus pitkäjänteisestä työstä

Messukeskus sai ympäristöjärjestelmälleen ISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä suomalaisena messu- ja kongressikeskuksena jo vuonna 2009. Energiaviraston ja Motivan tunnustus tuli ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnasta ja tunnollisesta sitoutumisesta Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosina 2008–2016. Messukeskus on sitoutunut mukaan myös seuraavalle kaudelle vuosina 2017–2025.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuussopimusten juhlaseminaarin järjestivät Motiva ja Energiavirasto yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Messukeskus edistää suomalaista elinkeinoelämää mahdollistamalla tuloksellisia kasvokkain kohtaamisia messuilla, kokouksissa, kongresseissa ja muissa tapahtumissa. Messut ovat seitsemänneksi suurin media Suomessa ja vaikuttavuudeltaan medioista tuloksellisin, sosiaalisin ja elämyksellisin. Vuonna 2016 Messukeskuksessa järjestettiin 75 messutapahtumaa ja yli 2200 kokousta ja kongressia. Tapahtumiin osallistui 9000 näytteilleasettajaa ja 1,1 miljoonaa kävijää.