Kutsu: Yli 900 kuntavaikuttajaa koolla Oulussa 7.-8.6.2017 - uudet valtuustot aloittavat, miten sote- ja maakuntauudistuksesta eteenpäin?

Kutsu: Googlen ja Suomen Yrittäjien selvitys: merkittävä osa pk-yrityksistä ei hyödynnä kysyntää verkossa, huomattava kasvupotentiaali - tervetuloa lehdistöaamiaiselle 6.6. klo 8.45 29.5.2017 07:47

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa. Kuluvalla vuosituhannella työpaikkoja on syntynyt lähes yksinomaan pk-yrityksiin.Tuore selvitys paljastaa, että pk-yritysten kasvulle on olemassa huomattava lisäpotentiaali. Kuluttajien tiedonhankinta on siirtynyt verkkoon ja erityisesti mobiililaitteilla tapahtuvaksi mutta merkittävä osa pk-yrityksistä ei ole löydettävissä tai ei osaa hyödyntää tätä kysyntää.Tervetuloa kuulemaan Googlen ja Suomen Yrittäjien tuore selvitys suomalaisten pk-yritysten kasvupotentiaalista ja käytännön keinoista kasvun aikaansaamiseksi!Tulokset esitellään aamiaistilaisuudessa Googlen toimistolla (Mannerheimintie 12 B, 5. krs, Helsinki) 6.6. Klo 8.45. Aamiaista tarjoillaan klo 8.30 alkaen. Tilaisuudessa selvityksen tuloksia ja konkreettisia käytännön keinoja kasvun aikaansaamiseksi esittelevät Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sekä Googlen maajohtaja Antti Järvinen. Ilmoittautumiset 5.6. mennessä osoitteessa www.vapamedi