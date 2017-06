Suosittu pub Harry’s siirtyy Restamaxin omistukseen – konsepti ja henkilökunta säilyvät ennallaan

2.6.2017 14:00 | Restamax Oyj

Restamax Oyj täydentää ravintolatarjontaansa ostamalla enemmistöosuuden Harry’s Ravintolat Oy:n osakekannasta. Ravintolayhtiö haluaa säilyttää jyväskyläläisen pubin aidon tunnelman, puitteet ja laadukkaan ohjelman.

Englantilaista pubikulttuuria vaaliva Harry’s perustettiin vuonna 2012 Marko Höltän, Tuomas Vuorisen ja Harri Rovanperän toimesta. Paikka on muutamassa vuodessa muodostunut merkittäväksi osaksi Jyväskylän ravintolakulttuuria erityisesti loistavan asiakaspalvelunsa, keskeisen sijaintinsa ja monipuolisen tuotevalikoimansa myötä.

Jatkossa Restamax omistaa Harry’s Ravintolat Oy:n osakekannasta 90 prosenttia ja Jouko Sipposen yhtiö Neutraali Oy loput 10 prosenttia.

Restamaxin väliaikaisen toimitusjohtaja Jarno Suomisen mukaan Harry’sin liikeidea soveltuu yhtiön ravintolaportfolioon erinomaisesti ja sitä ei tulla muuttamaan.

- Harry’sista on muodostunut Höltän johdolla uniikki, huolellisesti hiottu ravintolakokonaisuus, jonka toimintaa lähdemme perinteitä kunnioittaen jatkamaan. Yhtiömme on viime aikoina kasvattanut suunnitelmallisesti markkina-asemaansa erityisesti Etelä- ja Pohjois-Suomessa ja Harry’sin myötä meille tarjoutui tilaisuus ottaa suurempaa jalansijaa myös Jyväskylässä, Suominen kommentoi.

Harry’s Ravintolat Oy:n toimitusjohtajana toiminut Hölttä on ravintolan perustamisesta lähtien halunnut panostaa uniikkiin pubielämykseen.

- Harry’s on kaupungissa ja koko maassa ainutlaatuinen kokonaisuus. Suurimpia kilpailuetujamme ovat asiakaspalvelun lisäksi upeat puitteemme ja Englantiin todelliselle makumatkalle johdattavat tuotteemme. Sijainti on aivan paraatipaikalla kaupungin ytimessä ja terassikin levittyy kahden kadun suuntaisesti, Hölttä jatkaa.

Ehtaa Englantia



Harry’sin tiskin takaa löytyy runsas kirjo autenttisia erikoisoluita: hanoja on 30, joissa on tarjolla kymmeniä eri olutvaihtoehtoja. Lisäksi löytyy vähintään 150 eri pullo-olutta. Myös tarkkaan valikoidulla livemusiikilla on tärkeä sija.



- Pyrimme saamaan meille myyntiin aina maailman huippuoluet. Vaihtuvuus etenkin hanoissa on suuri – erikoisoluita saattaa tulla maahan kerrallaan vain niukka erä, josta osa saaapuu meille. Musiikista sen sijaan vastaa erillinen ohjelmavastaava, joka valitsee artisteja läheltä ja kauempaa, Hölttä kertoo.



Sisustus on englantilaisen ravintolayhtiö Andy Thornton LTD:n käsialaa. Yritys on erikoistunut ravintoloiden ja baarien suunnitteluun ja rakentamiseen.

- Ravintolan kaikki sisustuselementit tapeteista kalusteisiin ja tauluista baaritiskeihin hankittiin Englannista. Baarin tyyli on klassisen englantilainen ja sisältää paljon yksityiskohtia. Vastaavaa ei toista löydy – kun brittituristi tulee ovesta sisään, tunnistaa hän heti baarin olevan brittien rakentama, Hölttä toteaa.

Harry’s

Kauppakatu 41, Jyväskylä

Avoinna: su–ti klo 11–02, ke–la klo 11–03

Lisätietoja:

Jarno Suominen, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Marko Hölttä, toimitusjohtaja, Harry’s Ravintolat Oy, puh. +358 400 464 441

Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.restamax.fi



Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi