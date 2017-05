Helsinki myy Laajasalon Villa Furuvikin tarjouskilpailulla

31.5.2017 13:23 | Helsingin kiinteistövirasto

Helsingin kaupunki käynnistää tarjouskilpailun Laajasalossa sijaitsevasta Villa Furuvikista. Suojellun kaksikerroksisen huvilan lisäksi myydään pihapiiriin kuuluvat sivurakennus, talousrakennus ja rantasauna. Asuminen on sallittu huvilassa ja sivurakennuksessa.

Vuonna 1884 käyttöönotettu, arkkitehti Karl August Wreden suunnittelema Villa Furuvik on arvioitu kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokkaaksi. Sen piha-alue on arvioitu puutarhahistoriallisesti arvokkaaksi. Huvila sijaitsee Laajasalon eteläisellä rannalla osoitteessa Furuvikintie 5.

Helsingin kaupunki on ostanut kiinteistön vuonna 1991 ja viime vuodet se on ollut vuokrattuna yhdistyskäyttöön.

Huvila soveltuu kokoontumistilaksi tai asunnoksi

Villa Furuvikin päärakennus on alun perin ollut vapaa-ajan asunto, ja sen nykyinen käyttötarkoitus on kokoontumistila. Alueen asemakaavasta on hyväksytty poikkeaminen siten, että sekä pää- että sivurakennusta saa käyttää asumiseen ja talousrakennusta asumista palvelevana tilana. Päärakennuksen asuinpinta-ala on 250 neliötä.

Rakennusten ostajalle vuokrataan reilun puolen hehtaarin määräala. Vuokra-aika on 30 vuotta ja alustava vuosittainen maanvuokra 15 200 - 15 800 euroa.

Korjaukset suunniteltava kaupunginmuseon kanssa

Huvilassa on tehty vuonna 2014 kuntoarvio, jonka mukaan suurimmat kunnossapito- ja korjaustarpeet koskevat alapohjan ja märkätilojen peruskorjauksia. Lisäksi ulkoseinien rakenteet suositellaan tarkastamaan mahdollisten vaurioiden varalta. Huvila on peruskorjattu vuonna 1962.

Rakennusten ja pihapiirin korjaus- ja muutostyöt tulee suunnitella yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Huvilaa esitellään sopimuksen mukaan kesä- ja elokuussa. Tarjousaika päättyy 18. elokuuta 2017.