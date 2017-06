Kutsu medialle – Uudistuvan Olympiastadionin peruskiven muuraus 13.6.2017

Skanska uudistaa Olympiastadionin 10.2.2017 12:02

Skanska on valittu Olympiastadionin mittavan uudistushankkeen pääurakoitsijaksi. Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttaja ja Skanska allekirjoittivat projektinjohtourakkamuotoisen sopimuksen tänään 10.2.2017. Hanke on suurin Skanskan Suomessa koskaan toteuttama talonrakennusurakka, jossa Skanska on yksin päätoteuttajana. Sopimuksen arvo Skanskalle on 156 miljoonaa euroa.