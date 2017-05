Cisco ja IBM yhdistävät voimansa kyberrikollisuuden torjunnassa

31.5.2017 19:38 | IBM Suomi

Yhteistyön tavoite on auttaa organisaatioita lyhentämään aikaa, joka kuluu uhkien tunnistamiseen ja niiden vaikutusten lieventämiseen.

NEW YORK - 31.5.2017: Cisco ja IBM aloittavat yhteistyön kyberrikollisuuden torjunnassa. Yhteistyö koskee tuotteita, palveluita ja uhkatiedon hyödyntämistä.



Tietoturvatyökalujen keskinäisen kommunikoinnin puute ja integrointiongelmat ovat olleet yksi vakavimmin tietoturvatiimien toimintaan vaikuttaneista tekijöistä. Ciscon tutkimuksen mukaan jopa 65 prosenttia organisaatioista käyttää 6–50 erilaista tietoturvatuotetta, jotka eivät keskustele keskenään. Tämä aiheuttaa lisää ongelmia jo muutenkin toimintakykynsä äärirajoilla toimiville tietoturvatiimeille. Samaan aikaan heiltä kuitenkin odotetaan nopeaa reagointia uhkatilanteisiin. Tutkimusta varten haastateltiin 3 000 tietoturvajohtajaa.



IBM:n ja Ciscon yhteistyön keskeinen tavoite on auttaa organisaatioita lyhentämään aikaa, joka kuluu uhkien tunnistamiseen ja niiden vaikutusten lieventämiseen. Kehitettävien integroitujen ratkaisuiden avulla organisaatiot pystyvät automatisoimaan toimintoja, joilla voidaan reagoida uhkiin aiempaa nopeammin ja täsmällisemmin. Yhteistyön myötä Ciscon tietoturvaratkaisut voidaan integroida IBM:n QRadar-tietoturvaratkaisuiden kanssa, mikä tuo suojaa organisaation verkko- ja pilviympäristöihin sekä päätelaitteisiin. Asiakkaat myös hyötyvät IBM:n maailmanlaajuisesta palvelutuesta Ciscon tuotteille.



Uusi yhteistyö lähentää IBM X-Force- ja Cisco Talos -tietoturvatutkimustiimejä, jotka aloittavat uhkatiedon hyödyntämiseen liittyvän tutkimusyhteistyön ja suurimpien tietoturvatapahtumien koordinoinnin.



Vuoteen 2021 mennessä verkkorikollisuuden uskotaan maksavan maailmalle vuosittain 6 biljoonaa dollaria. IBM Securityn johtajan Marc van Zadelhoffin mukaan juuri tästä syystä IBM onkin kannattanut avointa yhteistyötä tietoturvan saralla. Näin voimme entistä paremmin taistella kyberrikollisia vastaan. "Ciscon ja IBM:n yhteistyön myötä yhteiset asiakkaamme voivat huomattavasti laajemmin hyödyntää IBM Watson for Cyber Securityn kaltaisia kognitiivisia teknologioita", van Zadelhoff toteaa.



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52476.wss