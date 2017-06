Göran Schildtin ja Alvar Aallon yhteistyöstä kertova näyttely kulkee kahden modernin humanistin jalanjäljillä

2.6.2017 10:00 | Alvar Aalto -museo

Alvar Aalto -museon kesän päänäyttelynä nähdään Schildt & Aalto. Modernit humanistit, joka on esillä museon Galleriassa 2.6.–17.9.2017. Näyttely kertoo kirjailija Göran Schildtin ja arkkitehti Alvar Aallon ystävyydestä ja yhteistyöstä. Kahta erilaista persoonaa yhdisti muun muassa samankaltainen arvomaailma, laaja sivistyneisyys sekä kiinnostus Välimeren kulttuuria kohtaan. Näyttely on kunnianosoitus Göran Schildtin elämäntyölle sekä kahden modernin humanistin ystävyydelle.

Kirjailija ja taidehistorioitsija, FT Göran Schildt (1917–2009) tunnetaan kenties parhaiten matkakuvauksistaan, joiden aiheina olivat Välimerelle tehdyt matkat Daphne-purjeveneellä. Eräälle näistä matkoista, Niilin risteilylle vuodenvaihteessa 1954­–55 liittyi mukaan myös tuore aviopari Elissa ja Alvar Aalto (1898–1976). Vaikka Aallot olivat mukana matkassa vain parin päivän ajan, tuo matka syvensi kahden aiemmin tutustuneen herrasmiehen välistä kanssakäymistä. Schildt & Aalto. Modernit humanistit -näyttelyssä voi ihailla Schildtin taidokkaita valokuvaotoksia matkoilta vuosikymmenten varrelta, joista välittyvät huolettoman aurinkoiset hetket ja tunnelmat eurooppalaisen kulttuuriperinnön syntysijoilla.



Pitkään jatkuneen ystävyyden merkiksi Alvar Aalto suunnitteli Göran ja Christine Schildtille kodin Tammisaareen. Villa Skeppet, jonka arkkitehtuurissa ja sisustuksessa on huomioitu omistajien rakkaus purjehdukseen ja Välimeren kulttuuriin, valmistui vuonna 1970. Rakennuksen erikoisuutena on aluksen keulaa muistuttava julkisivu ja olohuoneen veistoksellinen avotakka. Näyttelyä varten on tuotettu filmi, jossa rakennushankkeesta vastanneet arkkitehdit, Tore Tallqvist ja Erik Adlercreutz kertovat yksityistalon mielenkiintoisen historian sen syntyvaiheista toimeksiantoon ja edelleen toteutukseen. Nähtävillä on myös rakennuksen luonnoksia, työpiirustuksia ja valokuvia. Villa Skeppetin olohuoneen seinältä on saatu lainaksi näyttelyyn italialaisen taiteilija Roberto Sambonetin öljyvärimaalaus, jolla on erityinen merkitys: Sambonet oli yhdistävä tekijä Schildtin ja Aallon välillä, jonka ansiosta kahden modernin humanistin ystävyys kaiken kaikkiaan alkoi.

Tammisaaren Odysseuksen ja Munkkiniemen maestron perintö

Göran Schildtin rooli on ollut erityisen merkittävä Alvar Aallon elämäntyön ja henkisen perinnön vaalijana. 1970-luvun lopulla hän ryhtyi työstämään arkkitehdin elämäkertaa, joka ilmestyi kolmena erillisenä teoksena: Valkoinen pöytä, Nykyaika ja Inhimillinen tekijä. Elämäkerran neljäntenä osana julkaistiin 1990-luvulla Aallon tuotannon kokoava työluettelo, Alvar Aalto - Life´s Work. ”Näyttelyn kokoamisen myötä käsitys Schildtin ja Aallon välisestä, vuosikymmeniä jatkuneesta yhteistyöstä on laajentunut – tässä tärkeänä lähteenä on ollut kirjailijan ja arkkitehdin välinen kirjeenvaihto”, valaisee Alvar Aalto -museon ja -säätiön johtaja Tommi Lindh.



Schildtin työ kietoutuu myös Alvar Aalto -säätiön perustamisvaiheisiin ja vuoteen 1968. Säätiön perustajajäsenenä hän oli vahvasti myötävaikuttamassa siihen, että Aallon arkkitehtitoimiston piirustusaineisto saatiin säilytettyä arkkitehdin kuoleman jälkeen yhtenäisenä kokonaisuutena ja sen järjestäminen aloitettua. Tänä päivänä piirustuskokoelma on arkistoituna Alvar Aalto -museossa Jyväskylässä ja se on kansainvälisen ja kotimaisen Aalto-arkkitehtuuritutkimuksen keskeinen lähde. Piirustuskokoelman aarteita tuodaan esille ja suuren yleisön nähtäville näyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla.

Göran Schildtin perintöä vaalii Christine ja Göran Schildtin säätiö. ”Arkkitehdin ja kirjailijan jalanjäljissä jatkavilla, ja heidän nimiään kantavilla säätiöillä on yhteinen tehtävä: Schildtin kokoamasta Aalto-aiheisesta aineistosta huolehtiminen ja teosten julkaiseminen – eli Alvar Aallon elämäntyön tunnetuksi tekeminen”, kertoo Tommi Lindh.



Alvar Aalto -museon ja Christine ja Göran Schildtin säätiön yhteistyössä toteuttama näyttely juhlistaa Göran Schildtin syntymän satavuotisjuhlavuotta sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuotta. Näyttely on esillä kesäkauden ajan Alvar Aalto -museon Galleriassa Jyväskylässä, jonka jälkeen se esitellään Tammisaaren Villa Schildtissä.

Näyttelyyn liittyy runsas oheisohjelmisto, jossa riittää tapahtumia koko kesän ajaksi.

Avajaisia juhlitaan torstaina 8.6.2017 klo 18 alkaen. Näyttelyn avaa Christine Schildt. Tervetuloa!

