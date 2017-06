Elintarvikeketjun aktiivinen itsesääntely turvaa koko ketjun etua

1.6.2017 10:00 | Keskuskauppakamari

Elintarvikeketjun hyviä kauppatapoja edistämään on perustettu elintarvikeketjun kauppatapalautakunta. Maataloudesta teollisuuden kautta ruokakauppaan ulottuvan elintarvikkeiden ketjun moitteeton toimivuus on myös kuluttajan etu. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

Aluksi lautakunnan toiminnan keskiössä on selvittää alan sopimuskäytäntöjä sekä tarvittaessa antaa lausuntoja ja suosituksia. Se voi myös järjestää alan sisäisiä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia. Lautakunta on perustettu Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n aloitteesta.

Elinkeinonharjoittaja, joka katsoo sopimuskumppaninsa rikkoneen hyvän kauppatavan periaatteita, voi maksutta pyytää lautakunnalta asiasta lausuntoa. Erityistä rekisteröintimenettelyä tai järjestön jäsenyyttä ei edellytetä. Sanktiona hyvän kauppatavan vastaiselle menettelylle on mainesanktio eli lausunnon julkaiseminen. Lisäksi lautakunta voi kehottaa periaatteita rikkonutta muuttamaan toimintaansa.

Asioiden käsittely lautakunnassa on luottamuksellista. Elinkeinonharjoittaja voi vapaamuotoisesti ja halutessaan nimettömästi lähettää tietoa alan kauppatapoihin liittyvistä epäkohdista sähköpostiosoitteeseen ekka@chamber.fi.

Itsesääntely on yritysten suosiossa sen nopeuden, joustavuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Suuri osa elintarvikeketjun toimijoista on sitä mieltä, että sopimuskäytäntöjä on mahdollista kehittää vapaaehtoisin toimenpitein.

“Joustavuutensa ansiosta itsesääntely on lainsäädäntöä nopeampi tapa ratkaista kiistakysymyksiä. Ensimmäisen vuoden ajan elintarvikeketjussa toimivat yritykset tai niitä edustavat järjestöt voivat pyytää lausuntoa maksutta. Lautakunta on jo saanut ensimmäisen lausuntopyynnön”, lautakunnan sihteeri Paula Paloranta kertoo.

Lisätietoja:

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan verkkosivut: http://kauppakamari.fi/lautakunnat/elintarvikeketjun-kauppatapalautakunta/

Hyvän kauppatavan periaatteet:http://kauppakamari.fi/lautakunnat/elintarvikeketjun-kauppatapalautakunta/periaatteet/

Paula Paloranta, p. 09 4242 6212, paula.paloranta@chamber.fi