Kirjoista kauneutta mieleen ja kirjahyllyyn

Kirja voi olla yhtä aikaa kaunis ja koskettava, voimallinen ja merkityksellinen. Näistä lähtökohdista syntyi Hidasta elämää -kirjaperhe yhteistyössä Otavan kanssa.

Hidasta elämää -nettisivusto ja -somekanavat ovat kannustaneet ja luoneet merkityksiä suomalaisten elämään jo vuodesta 2010 lähtien. Tammikuussa 2017 ilmestyivät ensimmäiset Hidasta elämää -kirjaperheen kirjat, jotka ponnahtivat heti myyntilistojen kärkeen. Hidasta elämää -kirjojen, kuten nettisivustonkin, tavoite on parantaa suomalaisten kokemusta elämästä.

”Meidän ajattelussamme kirjojen lähtökohtana on luoda lukijoille kokonaisvaltainen elämys, joka on enemmän kuin mustaa tekstiä valkoisella taustalla – sitä voimme tehdä netissäkin. Kirja on elämys, joka on tarkoitettu koettavaksi – ei pelkästään tiedon jaon välineeksi”, kirjaperhettä suunnittelemassa ollut Hidasta elämä -sivuston perustaja Sanna Wikström sanoo.

Hidasta elämää -kirjoissa on panostettu sekä sisäsivujen visuaaliseen elämykseen että kauniisiin kansiin. Kun Hidasta elämää -kirjat laitetaan hyllyyn, ne muodostavat kauniin kokonaisuuden, ja silti jokainen kirja on myös uniikki ja linjassa kirjailijan luoman tekstin tunnelman kanssa.

”Nämä kirjat ovat kuin ystäviä, jotka kulkevat elämässä mukana. Niihin palataan yhä uudelleen. Siksi meille on ollut erityisen tärkeää, että pitkäaikainen ystävä on kaunis – sitä on kiva säilyttää myös kirjahyllyssä tai yöpäydällä. Kirjat ovat itsessään näyttäviä sisustuselementtejä”, Wikström kertoo.

Uudenlainen tapa suhtautua kirjaan on syntynyt nettirajapinnasta, sisällöt koetaan eri tavalla eri formaateissa: netissä napataan nopeaa oivallusta matkaan, kirjan kanssa luodaan tila, jossa annetaan hetki itselle sekä omille tunteille ja kokemuksille.

Suomen suurin kirjakustantamo Otava on tyytyväinen yhteistyöhön: ”On ollut todella innostavaa tehdä yhteistyötä Hidasta elämää -kirjaperheen kirjailijoiden kanssa. Kirjat tarjoavat suomalaisille väyliä ja voimia matkalla mielen ja kehon hyvinvointiin. Kirjojen vastaanotto on ollut loistava, ja neljää ensimmäistä kirjaa on tähän mennessä painettu yli 25 000 kappaletta”, iloitsee Hidasta elämää -kirjoista Otavalla vastaava kustannuspäällikkö Mari Mikkola.

Tähän mennessä kirjasarjassa on julkaistu seuraavat kirjat:

Sanna Wikström : Unelmakarttakirja

Katri Syvärinen : Löydä elämän taika

Tara Lange : Tikapuut rakkauteen

Noora Lintukangas : Viihdy omassa arjessasi

Syksyllä 2017 kirjaperhe kasvaa kuudella uutuuskirjalla.



