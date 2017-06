Talkkarit saapuvat arjen avuksi Nuorisosäätiön taloihin

1.6.2017 10:00 | Nuorisosäätiö

Lassila & Tikanoja ja Nuorisosäätiö tuovat talkkarit asukkaiden arkeen. 2010-luvun talkkari näyttää hieman erilaiselta kuin talonmiehet muutama vuosikymmen sitten.

”Talkkarit toimivat nykyään tiimeissä, joiden tehtävänä on huolehtia sekä kiinteistöjen että niiden asukkaiden hyvinvoinnista sekä viihtyvyydestä. Tavoitteiden osalta työ ei ole muuttunut, mutta tiimityö on tullut osaksi työn tekoa", kertoo liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää L&T:ltä.

Liiketoimintajohtajan mukaan huolehtiminen, huomioiminen ja välittäminen ovat avainjuttuja uuden palvelun toteuttamisessa varsinkin Nuorisosäätiön taloissa, sillä säätiön asukkaat ovat usein ikänsä puolesta aikuisuuden kynnyksellä. Heille talkkarista voi olla paljon apua, kun opetellaan elämään taloyhtiön sääntöjen mukaan ja kantamaan vastuuta omasta elämästä.

”Odotamme palvelulta paljon, sillä haluamme olla lähempänä asukkaitamme. Olla näkyvillä ja tavoitettavissa, välittää ja kuunnella. Uskomme, että talkkaritiimin näkyvyys sekä heidän uusi tapa tehdä töitä nostaa kiinteistöjen ja talojen yleistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja asumismukavuutta”, Nuorisosäätiön kiinteistöpäällikkö Joni Lappalainen sanoo.

Miten talkkarit sitten käytännössä toimivat ja tekevät työtä?

"Perinteisesti kiinteistöhuollossa palveluita on tuotettu työsuoritteita laskemalla, huoltokirjajärjestelmää seuraamalla ja laat ukierroksia tekemällä. Talkkari-mallissa lähdetään siitä, että palveluvastaavamme ja kiinteistönhoitajamme ovat ammattitaitoisia kuulevia ja näkeviä henkilöitä, jotka tekevät havaintoja ympäristössään ja korjaavat asioita sitä mukaa. Asioita tehdään siis maalaisjärjellälopputuloskeskeisesti", Niitynpää avaa mallia.

Olennaista talkkari-mallissa on lisäksi se, että perinteinen työnjako siivoojan ja huoltomiehen välillä on rikottu. Palveluvastaava huolehtii muun muassa siitä, että piha-alue on roskaton, saunat ja portaat ovat puhtaat. Palveluvastaava voi myös vaihtaa palaneita lamppuja sekä sisätiloissa että piha-alueilla. Kiinteistönhoitaja taas tekee teknisemmät kiinteistöhuollon työt sekä huolehtii yhtä lailla yleisten tilojen siisteydestä.