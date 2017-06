Mediatiedote: Ranskan dekkaritähti Fred Vargas panee rakastetun komisarionsa vastakkain voittamattoman sarjamurhaajan kanssa

2.6.2017 08:42 | Gummerus

Fred Vargasin rikosromaani Neptunuksen sauva (Gummerus) on osa hittisarjaa, joka seuraa komisario Adamsbergin murhatutkimuksia. Ranskan arvostetuimman dekkarikirjailijan ja nelinkertaisen CWA International Dagger -rikoskirjallisuuspalkinnon voittajan teos pakottaa Adamsbergin kohtaamaan menneisyytensä demonit.

Komisario Adamsbergilla on vastassaan vanha vastustajansa: korskea sarjamurhaaja Talikko, joka lavasti hänen veljensä syylliseksi murhaan. Vuosikausien jälkeen Adamsberg näkee uuden uhrin, jonka ruumiissa on selvät Talikon työn jäljet. Murhamies on tosin haudattu jo kauan sitten, mutta nyt hirviö näyttää palanneen helvetistä. Tämän todistaminen on kuitenkin mahdotonta, ja Quebecissa DNA-profiloinnin koulutuksessa ollut Adamsberg huomaa pian olevansa itse epäiltynä nuoren naisen murhasta. Todistaakseen syyttömyytensä hänen on paettava Kanadan poliisin ulottumattomiin ja löydettävä pahamaineinen sarjamurhaaja.

Neptunuksen sauva on aiemmin suomentamaton, lukijoiden pitkään kyselemä neljäs osa Adamsberg-sarjassa, joka kertoo omaleimaisesta pariisilaisesta murhayksiköstä. Sarjassa on aiemmin julkaistu suomeksi Sinisten ympyröiden mies, Kuriton mies nurin, Painu tiehesi ja pysy poissa, Ikimetsän sydän, Jalattomat, elottomat, Normandialainen tapaus ja Hyisiä aikoja.

Jälleen yksi Vargasin vaikuttavista tutkimusmatkoista erikoisiin rikoksiin: ensiluokkainen alusta loppuun. – Kirkus Reviews

Eurodekkarin ykköstähden Fred Vargasin (s. 1957) kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti yli 10 miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty 45 kielelle. Vuonna 2008 Suomen dekkariseura myönsi hänelle ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan.

Fred Vargas:

Neptunuksen sauva

Alkuteos Sous les vents de Neptune

Suomennos Marja Luoma

464 sivua

Ilmestyy viikolla 22

Saatavilla myös sähkökirjana