Työn Kuvia ja Hiekkalaatikolla -näyttelyt avautuvat Virka-galleriassa 9.6.2017

100 kuvaa ystävyydestä -kuvakilpailu 23.5.2017 11:53

Suomen 100 juhlavuoden kunniaksi Helsingin kaupunki järjestää 100 kuvaa ystävyydestä -kuvakilpailun, joka kutsuu maahanmuuttajia ja Suomessa syntyneitä kertomaan ystävyydestä omien kuvien kautta. Suomi 100 -juhlavuoden teemana on yhdessä. Kuvakilpailu haluaa tuoda esille mitä uusi ystävyys on merkinnyt juuri Suomeen muuttaneelle ja täällä jo asuvalle. Kilpailuun toivotaan kuvia, joissa näkyy miten vietät aikaa ystäväsi kanssa tai mikä yhdistää teitä. Se voi olla yhteinen harrastus, mielenkiinnon kohde tai paikka jossa ystävyys alkoi. Kilpailuun voi osallistua Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa käyttämällä tunnistetta #100friendsfinland tai #100kuvaaystävyydestä. Kilpailun voittaja julkistetaan Helsingin kaupungintalolla 100 kuvaa ystävyydestä –tapahtumassa 26.10.2017. Pääpalkintona on illallinen kahdelle Helsingissä (arvo 200 e). Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan elokuvalippuja. 100 kuvaa ystävyydestä on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017