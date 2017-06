Pyörää saa 19.6. alkaen kuljettaa lähijunassa aina kun tilaa on

5.6.2017 10:49 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL ja VR aloittavat juhannusviikolla vuoden mittaisen kokeilun, jonka aikana pyörää saa kuljettaa maksutta lähijunissa myös ruuhka-aikoina.

Pyörän saa 19.6. alkaen ottaa mukaan lähijunaan aina, jos kyytiin mahtuu. HSL ja VR aloittavat silloin kokeilun, jossa pyörää saa kuljettaa HSL:n lähijunaliikenteessä ja VR:n lähiliikenteessä maksutta kaikkina aikoina – myös aamu- ja iltaruuhkassa – jos vaunuissa on tilaa. Myös metrossa pyörää saa kuljettaa edelleen maksutta kaikkina aikoina. Kokeilu voidaan tarvittaessa keskeyttää.

HSL:n lähijunaliikenteessä kaikki junat ovat 19.6. mennessä uusia Sm5- eli Flirt-junia, joissa on pyörien, pyörätuolien ja lastenvaunujen kuljetukseen tarkoitettu monitoimitilavaunu. Vaunujen ovet merkitään isolla pisteviivapyörällä kuten metroissa, jotta oikealle ovelle on helpompi löytää.

”Vaikka pyörille on yleensä tilaa, ruuhka-aikoina jotkut vuorot ovat hyvin täysiä. Toivon, että pyöräilijät olisivat huomaavaisia ja noudattaisivat jos tilaa on -ohjeistusta sekä lähijunissa että metrossa. Jos kokeilu onnistuu, pyörien kuljetusta voidaan jatkaa vapaasti vuoden kokeilun jälkeen”, sanoo Tarja Jääskeläinen, HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija.

Helsingin seudun asukkaat ovat vahvasti pyörien ja joukkoliikenteen yhdistämisen kannalla. HSL teki viime vuonna asiakaskyselyn, johon saatiin yli 4 000 vastausta. Vastaajista 84 prosenttia kannatti pyörien kuljetuksen sallimista lähijunissa kaikkina aikoina, jos tilaa on. Tänä keväänä Helsingin seudun asukkailta kysyttiin näkemyksiä maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä niin kutsutulla MAL-barometrillä. Siinä 61 prosenttia noin 3 300 vastaajasta oli sitä mieltä, että pyörää pitäisi saada kuljettaa joukkoliikenteessä nykyistä helpommin.

”Mitä paremmin kävely, pyöräily ja joukkoliikenne tukevat toisiaan, sitä paremmin nämä kestävät kulkutavat voivat korvata yksin omalla autolla tehtäviä matkoja”, toteaa HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

Pyöräliikenteen lisääntyminen on kaikkien etu: muihin kulkutapoihin verrattuna se vaatii pienempiä investointeja ja vie vähemmän tilaa.

”Myös autoliikenne sujuu paremmin, kun joukko- ja pyöräliikenteen käyttö kasvaa”, Flink sanoo.

Kokeilun alkaessa 19.6. VR luopuu omassa lähiliikenteessään pyöränkuljetusmaksusta. Kaikissa VR:n lähijunavuoroissa ei vielä ole mahdollista käyttää niin sanottua matalalattiamallia, joten pyörän kuljettamisessa vanhemmissa junissa kannattaa käyttää myös omaa harkintaa. Junahenkilökunnalla on jatkossakin oikeus ohjata pyöräilijä tarvittaessa pois junasta, jos se haittaa muiden asiakkaiden matkaa.

Pyörien kuljettaminen sujuu parhaiten näin:

1. Käytä pyörille merkattuja ovia ja paikkoja

Uusissa matalalattiaisissa Flirt-junissa pyörän kanssa on kätevintä matkustaa monitoimitilavaunussa, joka on tarkoitettu nimenomaan polkupyörien, lastenvaunujen ja pyörätuolin kanssa liikkuville. Vaunun oville tulee isot pisteviivapyörätarrat, jotta oikean oven löytäminen olisi helpompaa. Myös metrovaunuissa oikeat sisäänkäynnit on merkitty pyörätarroilla.

2. Vältä ruuhka-aikoja

Pyörää saa kuljettaa lähijunissa ja metroissa aina, jos tilaa on. Kannattaa kuitenkin välttää ruuhka-aikoja arkipäivisin klo 7−9 ja 15−18. Jos matkustat ruuhkan aikaan pyörän kanssa, käytä Helsingistä katsottuna kauimmaista runkoa, jossa on yleensä väljintä. Jos tilaa on silloin, kun nouset pyörän kanssa kyytiin, voit matkustaa perille asti. Pyörän kanssa matkustavan ei tarvitse poistua junasta, vaikka se myöhemmin matkan aikana tulisikin täydemmäksi.

3. Pidä pyörästäsi huolta matkan aikana

Ethän jätä pyörääsi vartioimatta.

4. Huomioi muut matkustajat

Kaikkien liikkujien kannattaa ottaa muut huomioon – oli pyörä mukana tai ei.

5. Sammuta sähköpyörä matkan ajaksi

Myös sähköpyöriä saa kuljettaa lähijunissa. Sähköiset kulkuvälineet pitää kuitenkin pitää sammutettuina matkan ajan. Niitä ei saa myöskään ladata joukkoliikennevälineissä.

6. Taluta pyörää asemilla

Käytä laiturille siirtymiseen hissiä.

7. Nauti kulkumuotojen sekakäytöstä!

Pyöräily on ihanaa, terveellistä ja usein nopein tapa liikkua kaupungissa. Jos jätät oman pyörän liityntäparkkiin, kokeile toisessa päässä kaupunkipyöriä: https://www.hsl.fi/kaupunkipyorat. Taittopyörän saa viedä taitettuna kaikkiin HSL:n kulkuvälineisiin: junien ja metrojen lisäksi myös busseihin, ratikoihin ja Suomenlinnan lautalle.