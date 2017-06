Republic of Communications Vuoden viestintätoimisto, Drumin ja Firan kahden viikon putkiremontti Vuoden viestintätyö

1.6.2017 20:00 | MTL ry

Republic of Communications valittiin Vuoden viestintätoimistoksi ja Viestintä Oy Drumin sekä Fira Palveluiden kahden viikon putkiremontti Vuoden viestintätyöksi. Kilpailun paras pitchaaja oli Tiina Hosiokoski Kaiku Helsingistä. Opiskelijasarjan voitti Haaga-Helian Liiketalouden opiskelijatiimi Suvi Salo, Marine Crepiat ja Angela Fabbri.

MTL Communications Awards -tuomaristo valitsi Vuoden viestintätoimistoksi Republic of Communicationsin, jolla oli kilpailussa useita hyviä töitä. Kolme niistä nousi shortlistalle ja yksi kategoriavoittoon. Toimisto on hyvämaineinen, kasvanut voimakkaasti ja tehnyt hyvää tulosta. Republicilla on erinomainen kyky tuottaa kaupallisia menestystarinoita uusille toimijoille ja haastajabrändeille kuten Huawei, Onnibus, Burger King.

Vuoden viestintäteoksi nousi Viestintä Oy Drumin sekä Fira Palveluiden kahden viikon putkiremontti.

- Työssä oli hyödynnetty asiakkaan vahva liiketoimintaidea tehokkaasti ja se sisälsi hienoja ja rohkeita taktisia oivalluksia. Kampanja nosti rakennusalan muutostarpeen keskustelunaiheeksi ja haastoi koko alan miettimään asioita uudella tavalla. Viestinnän onnistuminen näkyi selvästi myös asiakkaan tilauskirjoissa, perustelee valintaa tuomariston puheenjohtaja Liisa Kivelä.

Kilpailun paras pitchaaja oli Tiina Hosiokoski Kaiku Helsingistä. Hän kuvasi Oral Hammaslääkäriaseman markkinatilanteen, strategian ja sisäisen muutostarpeen syvää asiakasymmärrystä osoittavalla tavalla. Pitchaus oli selkeä, hyvin jäsennelty ja erittäin vakuuttava.

Päätuomari Kivelän lisäksi vuoden 2017 kilpailua tuomaroivat Christina Forsgård, partner, Netprofile; Olli Herrala, toimittaja, Kauppalehti; Jouni Mölsä, viestintäjohtaja, Ulkoasiainministeriö; Petteri Numminen, tuottaja, Unicef; Henrik Rydenfelt, tutkija, Oulun yliopisto; Harri Saukkomaa, hallituksen puheenjohtaja, Tekir; Maija Tommila, toimitusjohtaja, Viestintä Oy Drum; Vilhelmiina Wahlbeck, viestintäjohtaja, DNA. Tuomariston sihteeri oli Tarja Virmala, toimitusjohtaja, MTL.

Tuomariston viestintätoimistojen edustajat eivät osallistuneet Vuoden viestintätoimiston valintaan, ja tuomaristo jääväsi itsensä myös muissa omissa tai lähipiirin töissä.

Kategoriavoittajat olivat seuraavat:

B2B-viestintä

Machine Conversations

(hasan & partners, Kone)

Perustelut:

Teknologian ja markkinoinnin yhteistyöllä syntynyt koukuttava konsepti. Merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä, mikä auttaa KONEtta erottumaan kilpailijoistaan. Konkretisoi tehokkaasti mitä Internet of Things tälle yritykselle ja koko toimialalla tarkoittaa.

B2C-viestintä: tuotteet

Honor: rohkealla kirillä markkinajohtajaksi

(Republic of Communications Oy, Huawei Suomi)

Perustelut:

Honorin brändiarvo on rohkeus ja se näkyi viestinnän ja markkinoinnin konseptissa. Brändiin erinomaisesti istuva ja kohderyhmää puhutteleva brändilähettiläs oli hyvä oivallus ja mikä tärkeintä, Honor-kampanja näkyi suoraan viivan alla ja markkinajohtajuutena Suomessa. Suomen kampanja sai myös Huawein sisällä tunnustusta ja Suomi erottui edukseen Honor-lanseerausmaiden joukossa.

B2C-viestintä: palvelut

Putkiremonttiviestintä meni putkeen – Fira Palveluiden kahden viikon putkiremontti

(Viestintä Oy Drum, Fira Palvelut)

Perustelut:

Asiakkaan vahvan liiketoimintaidean tehokas viestinnällinen hyödyntäminen. Hienoja ja rohkeita taktisia oivalluksia. Kampanja nosti rakennusalan muutostarpeen keskustelunaiheeksi ja haastoi koko alan miettimään asioita uudella tavalla. Näkyi selvästi myös asiakkaan tilauskirjoissa.

Vaikuttajaviestintä

Uusi puu kokosi metsäalan yhteen ja toi konkretiaa päätöksenteon tueksi

(Vapa Impact Oy, Uusi puu -hanke)

Perustelut:

Konkreettisten esimerkkien voima viestinnän ”polttoaineena” vakuutti. Pitkäjänteistä työtä monen toimijan edun ajamiseksi.

Yhteiskunnallinen viestintä

Vantaasta Suomen roskattomin kaupunki – Vantaan Energia valjasti roskapoliisit jäte-energian ja lajittelun lähettiläiksi

(Ellun Kanat, Vantaan Energia)

Perustelut:

Onnistunut kaikkia vantaalaisia osallistava monipuolinen viestintäpaketti. Tuloksellista viestintää niin näkyvyyden kuin liiketoiminnallisten tavoitteidenkin osalta.

Tässä kategoriassa jaettiin myös Kunniamaininta työlle

Don't Snap And Drive

(Kurio, Neste)

Perustelut:

Erinomainen idea ja erityinen tunnustus kanavavalinnasta nuoren kohderyhmän tavoittamiseksi tässä tärkeässä aiheessa.

Sisäinen viestintä

Oral - Paras Paikka

(Kaiku Helsinki, Oral Hammaslääkärit)

Perustelut:

Strategiaviestinnän haastavassa lajissa luotettiin vuorovaikutuksen voimaan ja siihen, että tuodaan strategia mahdollisimman lähelle jokaisen työntekijän arkea.

Kansainvälinen viestintä

Plan B: City Above the City

(hasan communications, Metsä Wood)

Perustelut:

Hieno oivallus ja rohkea toteutus. Kampanja kestää myös aikaa ja jatkaa elämäänsä maatasolla. Tuote luontevana osana kampanjaa, ei päälle liimattuna lisänä.

Opiskelijasarjan voitto Haaga-Heliaan

MTL Communications Awards -kilpailussa oli tänä vuonna myös opiskelijasarja. Sarjaan ilmoittautui 11 työtä ja voittajaksi nousi Haaga-Helian Liiketalouden opiskelijatiimi Marine Crepiat, Angela Fabbri ja Suvi Salo.

- Kohderyhmä oli rajattu tarkasti ja konsepti rakennettu hyvin sen ympärille niin sisältöjen kuin kanavienkin osalta – kuitenkin niin, että se on monistettavissa pienin muutoksin muihin kohderyhmiin. Haastavat taitavasti ja kauniisti viestinnän ja markkinoinnin maineen runohenkilöiden ja luovien hörhöjen alana monipuolistamalla luovuuden käsitettä. Kohderyhmään mahtuvat myös oivaltavat analyytikot ja kunnianhimoinen tulevaisuuden liikkeenjohto, perustelee tuomaristo valintaa.

Sarjan palkinnon luovutti Suomen Yrittäjät, joka tarjoaa voittajatiimille harjoittelustipendin Yrittäjien markkinointitiimissä.

Opiskelijasarjan voittajan valitsi MTL Viestintätoimistojen hallitus: Sari-Liia Tonttila (Ahjo Communications), Johanna Markkanen (Cocomms), Christina Forsgård (Netprofile Finland), Tero Kekki (Viestintä Oy Drum), Alpo Räinä (Mailand Communications Oy), Pete Saarnivaara (Kaiku Helsinki), Janne Saarinen (SEK), Noora Wuolanne (Vapa-Impact), Tiinu Wuolio (Viestintätoimisto Medita Communication)

MARKKINOINNIN, TEKNOLOGIAN JA LUOVUUDEN LIITTO MTL RY

Lisätiedot

Tarja Virmala, MTL ry: tarja.virmala@mtl.fi, + 358 400 484693

Liisa Kivelä, kilpailun päätuomari, viestintäjohtaja, Kone Oyj, + 358 400 308484