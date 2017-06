Väitös: Nationalismilla keskeinen rooli Pähkinäsaaren rauhaan liittyvissä käsityksissä

1.6.2017 10:06 | Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan käsityksiä vuonna 1323 Ruotsin ja Novgorodin välillä solmitun ja kiistellyn Pähkinäsaaren rauhan luonteesta erityisesti 1800- ja 1900-lukujen suomalaisessa historiantutkimuksessa ja populaarimmassa kirjallisuudessa. Väitöstutkimus selvittää laajan tapaustutkimuksen avulla suomalaisten historioitsijoiden toimintatapoja sekä historian julkista käyttöä. Näitä seikkoja on Suomessa tutkittu harvoin, eikä Pähkinäsaaren rauhaankaan liittyviä käsityksiä ole aiemmin juuri tarkasteltu.

Väitöstutkimuksen tuloksissa korostuvat nationalismin vaikutukset Pähkinäsaaren rauhaa koskeviin tulkintoihin. 1800-luvun puolivälissä Suomen historian aikakausijaon kulmakiveksi noussut Pähkinäsaaren rauha on muun muassa tehty Suomen kansan syntyä koskevan myytin symboliksi. Rajatulkintojen avulla on puolestaan korostettu rauhaa edeltänyttä karjalaisten valtaa pohjoisessa Fennoskandiassa ja suomalaisten ansioita itärajan siirtämisessä itään ja pohjoiseen päin Pohjois-Suomessa ja Savossa rauhan jälkeen. Lisäksi käsityksillä Pähkinäsaaren rauhan symboloimasta Karjalan traagisesta jaosta on pyritty suomalaisen heimoaatteen puitteissa saamaan aikaan innostusta itäisen Karjalan liittämiseen Suomen yhteyteen.

Käsityksiä oman paikkakunnan sijainnista Pähkinäsaaren rauhan rajalla on voitu käyttää etenkin Savossa paikallisen identiteetin rakentamisessa. 1900-luvun lopulla on ollut myös yleinen käsitys rajasta nykyisen Itä- ja Länsi-Suomen jakajana. Sen yhteydessä ei kuitenkaan ole otettu huomioon esimerkiksi sitä, etteivät Länsi- ja Itä-Suomen jakolinjat noudata perinteistä näkemystä Pähkinäsaaren rauhan rajasta.

Väitöstutkimus kiinnittää laajalti huomiota siihen, että Pähkinäsaaren rauhaan liittyvää moniselitteistä keskiaikaista lähdeaineistoa on voitu tulkita hyvin monista teoreettisista näkökulmista. Usein tulkinnat ovat liittyneet 1800-luvulla syntyneeseen nationalismiin ja jatkuneet pitkään 1900-luvulle. Historioitsijat ovatkin olleet aktiivisia nationalististen näkemysten levittämisessä suomalaiseen historialliseen kirjallisuuteen, kuten oppikirjoihin. Suomalaisuutta on pitkään rakennettu nationalistisen historiankirjoituksen avulla.

- - -

Filosofian maisteri Samu Sarviaho väittelee Oulun yliopistossa 10.6.2017. Aate- ja oppihistorian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Ikuinen rauha: Vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauha suomalaisessa historiantutkimuksessa ja historiakulttuurissa 1800- ja 1900-luvuilla (The eternal peace: The treaty of Nöteborg (1323) in 19th and 20th century Finnish historiography and history culture). Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori Derek Fewster Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Petteri Pietikäinen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:

Filosofian maisteri Samu Sarviaho

Syntymäaika ja -paikka: 1984 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2003, Svenska Privatskolan i Uleåborg

Tiedekunta ja yksikkö:

Humanistinen tiedekunta, Aate- ja oppihistoria

Väittelijän yhteystiedot:

samu.sarviaho@oulu.fi

050 349 0766

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1556-3