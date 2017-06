Valtakunnallisesti palkittu Pop up -koulupäivä Savonlinnan Talvisalossa

1.6.2017 15:34 | Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan Talvisalon koulun kuudesluokkalaiset viettivät Pop up -koulupäivää eli oppimisfestareita 31.5. Päivän aikana oppilaat ohjasivat toisiaan eri työpajoissa, joita oli edellisen syksyn aikana suunniteltu ja harjoiteltu. Pajoista löytyi monenlaista kuten askartelu, cheerleading, frisbeegolf, jalkapallo, kalastus, kasvomaalaus, kepparit, kissan- ja koiranhoito, kokkaaminen, lautapelit, leikit, ohjelmointi, sähly ja tanssi. Talvisalon kuudesluokkalaisten Pop up -koulu valittiin 510 lähetetyn työn joukosta yhdeksi voittajatyöksi valtakunnallisessa Yritys Hyvä –kilpailussa.

Idea päivään lähti Yritys Hyvä -kilpailusta, joka on valtakunnallinen lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa yrittämään. Talvisalon kuudennet luokat päättivät syksyllä kokeilla Pop up -kouluideaa valmistamalla erilaisia 30 - 90 minuuttia kestäviä työpajoja, jotka syntyivät oppilaiden omista vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista. Työskentely eteni aihevalinnoista ryhmien muotoutumiseen ja työpajatuntien suunnitteluun. Työpajat suunniteltiin ja toteutettiin syksyllä pääasiassa yhteiskuntaopin ja äidinkielen tunneilla. Jokainen pienryhmä opetti vuorollaan muuta luokkaa.

- Opettaminen oli hauskaa ja uutta meille. Oli myös kiva osallistua toisten työpajoihin. Näkee, että kaikki ovat innostuneita, kun jokainen on panostanut tähän aika paljon. Olisi hauska, jos joskus voisimme tehdä tällaisia työpajoja uudestaan, kertovat 6C-luokkalaiset Sofia ja Iitu kokemuksestaan.

Oppilaat kokivat työpajatunnit sekä oppilaina että ohjaajina mielekkäiksi, koska ideat olivat oppilaslähtöisiä ja tunnit sisälsivät yhdessä oppimista ja tekemistä, leikkiä, luovuutta ja erilaisia oppimisympäristöjä. Oppilaat tekivätkin huolellista ja pitkäjänteistä työtä aina suunnitelmista toteutukseen saakka.

6C-luokka kokosi työpajasuunnitelmista, mainoksista ja videosta portfolion, joka lähetettiin helmikuun lopussa Yritys Hyvä -kilpailuun. Talvisalon 6C-luokan Pop up -koulu valittiin 510 lähetetyn työn joukosta yhdeksi voittajatyöksi.

Toukokuun viimeisenä päivänä pääsivät kaikki Talvisalon kuudesluokkalaiset näyttämään omaa osaamistaan ja oppimaan toisiltaan jotain uutta sekä ennen kaikkea yrittämään yhdessä.