Digita ja MTV kehittävät TV-mainonnan uusia ratkaisuja

1.6.2017 11:19 | Digita

Digita ja MTV ovat testanneet perinteisen televisiomainonnan ja online-mainonnan yhdistämistä hybridi-tv-ympäristössä erinomaisin tuloksin. Yhtiöt ovat maailmalla eturintamassa hyödyntämässä tv-tekniikan uusia mahdollisuuksia.

Toukokuussa tehdyn testin aikana MTV näytti Kainuun alueella lineaarisen television mainostauoilla perinteisen mainonnan lisäksi online-videomainoksia.

”Tämä kokeilu tasoittaa tietä kohdennetulle tv-mainonnalle, jossa mainontaa jaellaan lineaaritelevisioon katsojan kulutustottumusten mukaisesti. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että sinulla saattaa näkyä eri mainokset kuin naapurillasi, omaan elämäntyyliisi ja kulutustottumuksiisi perustuen”, kertoo MTV:n COO Risto Koivula.

”Liian usein digitaalinen ja lineaarinen tv-mainonta koetaan kovin erilaisina mainonnan muotoina, vaikka kuluttajalle katselukokemus on sama: hyvää sisältöä halutaan katsella ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Myös mainonnan pitäisi pystyä elämään tässä hetkessä. Nyt saadut kokemukset rohkaisevat meitä jatkamaan nettimainonnan yhdistämistä televisioympäristöön. Päätimme laajentaa kokeilua kesäkuussa. Kainuun lisäksi myös Satakunnan ja Etelä-Savon alueilla nähdään online-mainoksia aluemainosten yhteydessä”, jatkaa Koivula.

Digita on tehnyt pitkään yhteistyötä TV-yhtiöiden kanssa televisiomainonnan kehittämisessä. Hybridi-tv:n yleistyminen kotitalouksissa avaa aivan uusia mahdollisuuksia myös mainosrahoitteiselle televisiolle. Digitan tavoite on tuoda nämä suomalaisten mainostajien ulottuville, josta nyt tehty kokeilu on yksi esimerkki.

”Teknisesti perinteisen mainonnan ja online-mainonnan sovittaminen yhteen onnistui erinomaisesti. Tavoitteena oli tehdä online-mainosnäytöt katsojakokemusta häiritsemättä. Digitan hybridi-tv:n jo nyt tarjoamat uudet mainonnan ratkaisut mahdollistavat lineaarisen tv:n ja online-mainonnan yhdistämisen ennennäkemättömällä tavalla, joka tekee tv-mainonnasta yhä kilpailukykyisemmän mainosympäristön”, kertoo liiketoimintajohtaja Teppo Ahonen Digitasta.

Nyt tehty kokeilu on jatkoa Digitan parin viimevuoden aikana markkinoille tuomiin TV-mainonnan lisäpalveluihin, joita ovat mm. vuorovaikutteinen TV-mainonta.



Median yhteydenotot:

MTV Oy, COO/CTO Risto Koivula, risto.koivula@mtv.fi, p. 040 543 3434

Digita Oy, liiketoimintajohtaja Teppo Ahonen, teppo.ahonen@digita.fi, p. 040 563 0299

MTV Oy on Suomen suurin kaupallinen televisioyhtiö joka uutisoi, viihdyttää ja luo elämyksiä suomalaisille 24 tuntia vuorokaudessa. MTV:n juuret ulottuvat tv-toiminnan alkuvuosikymmeniin 1950-luvun Suomessa ja nykyisin sen koko kansan tuntemia maksuttomia tv-kanavia ovat MTV3, Sub ja AVA sekä verkossa maksuton MTV Katsomo-verkkopalvelu.Yhtiön kaikki maksulliset sisällöt on keskitetty uuteen C More -tuoteperheeseen, jonka ydin on kattava urheilutarjonta ja kotimaiset ja ulkomaiset sarjat sekä elokuvat koko perheelle. C More sisällöt ovat katsottavissa helmikuusta alkaen suoratoistona ja maksu-TV kanavilla.



Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.