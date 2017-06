Kelan tulkkauspalvelujen kilpailutus keskeytettävä

1.6.2017 11:32 | Hyvinvointialan liitto

Parhaillaan käynnissä oleva Kelan vammaisten tulkkauspalveluja koskeva valtakunnallinen kilpailutus koskettaa lähes kaikkia palvelua tarvitsevia asiakkaita. Kyseessä on 49 miljoonan euron suuruinen julkinen hankinta. Kilpailutus on saanut kritiikkiä tarkoituksenmukaisuuden ja mahdollisten hankintalakiongelmien näkökulmista.

Kelan tulkkauspalvelua käytti vuonna 2016 noin 6 000 aistivammaista henkilöä. Hankintalain tarkoituksena on toteuttaa julkiset hankinnat veronmaksajien kannalta kustannustehokkaasti ja asiakkaiden kannalta laadukkaalla tavalla.



Tarjouspyyntöä tulee selkiyttää



Tarjouspyynnössä on muutamia epäselvyyksiä keskeisissä kohdissa, ja tuottajat ovat joutuneet esittämään yhteensä yli 500 lisäkysymystä. Kela on vastannut kysymyksiin 248 sivuisella asiakirjalla. Yrittäjät kokevat yhä, että ratkaisut keskeisimpiin ongelmakohtiin puuttuvat.



Ongelmia ilmenee esimerkiksi osatarjouksissa ja alihankinnassa. Kela on käytännössä ainoa tulkkauspalveluita ostava taho., Kaikki alan yritykset ovat jättämässä omia tarjouksiaan. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjouspyynnön jättäviä tuottajia ei voi käyttää alihankkijoina.



Tarjousten vertailu ja pisteytys ovat julkisen hankintapäätöksen keskeisiä elementtejä. Tarjoajien kelpoisuuden varmistaminen ja tarjouksien tarjouspyynnön mukaisuus tulee olla yksiselitteisesti todettavissa ennen tarjousten vertailua. Epäselvä tarjouspyyntö johtaa helposti markkinaoikeushakemuksiin.



Mallia onnistuneista tarjouskierroksista



Kela on suuri ja kokenut hankkija, jolla on asiantuntemusta kilpailuttamiseen. Tästä esimerkkinä ovat esimerkiksi toteutetut puheterapiapalveluiden kilpailutukset. Näissä kilpailutuksissa ei ryhdytty rajoittamaan yritysten kokoa tai työnjohto-oikeutta, kuten nyt meneillään olevassa kilpailutuksessa.



Hyvinvointialan liitto kannattaa tulkkauspalvelujen kilpailuttamista, mutta yrittäjien elinkeinovapautta rajoittavaa tarjouspyyntöä ei voida pitää kilpailun hyötyjä esiin nostavana eikälaadun parantamiseen tähtäävänä.



Tulkkauspalvelujen käyttäjät ovat vammaisia henkilöitä. Tämä edellyttää, että asiakaslähtöisyys tulisi huomioida kilpailutuksessa nyt esitettyä paremmin.



Hankinta on keskeytettävä välittömästi



Hyvinvointialan liitto katsoo, että 5.6.2017 päättyvässä kilpailutuksessa on ongelmia niin paljon, että liitto vaatii hankinnan keskeyttämistä välittömästi. Esitetty toimintamalli ei aja palvelunkäyttäjien etua eikä ole taloudellisesti perusteltu ratkaisu.



Tarjouskilpailu on herättänyt kautta linjan paljon tyytymättömyyttä. Viittomakielisten asiakkaiden alulle panema adressi on avoinna osoitteessa www.adressit.com 1.6. 2017 klo 24 saakka. Adressissa on tällä hetkellä yli 6 200 nimeä.



Lisätietoja:

Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 436 438, aino.narkki@hyvinvointiala.fi